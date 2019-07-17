丹娜絲直撲台灣 颱風險怎麼保才會理賠？

颱風丹娜絲直撲台灣，氣象局預估今 (17) 日上午 11:30 發布陸上颱風警報，產險業者提醒，民眾不論是投保車輛、住家、商家等附加的颱風保險，投保時務必先保主險等三大特點，才能獲得理賠。

丹娜絲不排除成為穿心颱，氣象專家指出恐有豪大雨的威脅，豪雨強風所致的嚴重淹水、建物招牌倒塌等等災害，常常讓不少住家或商家損失慘重，因此和泰產險提醒，民眾除了要先做好各種防颱準備外，妥善安排相關的保險規劃也是一大重點，才能減少颱風災害所帶來的損失。

如遇颱風及豪大雨導致泡水車損失，昂貴的維修費用總是讓車主荷包大失血，和泰產險提醒車主，由於颱風屬於天災，非一般汽車保險的承保範圍，消費者必須另外加費投保才可以獲得保障，所以在幫愛車投保的時候，建議透過車體險加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，減少愛車泡水所產生的損失費用。

一般住宅而言，如果遇到颱風豪大雨淹水損失，屋主必須在住宅火災及地震基本保險外附加投保颱風洪水險，才能獲得額外保障。

至於公司或是商店行號則建議投保「企業守護綜合保險」，可提供一般中小企業、商家所需要的財物損害保險及公共意外責任保險二項基本保障，保障內容涵蓋廣告招牌因颱風而鬆動墜落導致第三人之體傷或財物損失，如果店家受損嚴重至無法營業，建議可以附加投保停業賠償保險等，獲得更完整的營業保障。

和泰產險提醒，民眾不論是投保車輛、住家、商家等附加的颱風保險，投保時務必瞭解有以下特點：

一、保險標的物必須先投保有主險 (如火險及車險等) 才可附加。

二、必須為經中央氣象局發佈有陸上颱風警報的颱風，才符合保險單上颱風之定義。

三、若已投保颱風及洪水保險附加條款，於發生保險事故時，記得將受損財物拍照存證，以利申請保險理賠時便於保險公司加速處理。

和泰產險表示，台灣屬於颱風較頻繁的氣候區域，建議民眾多瞭解相關的保障，針對需求投保，才能在颱風及豪大雨災害來臨時「有事無恐」。