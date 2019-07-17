台股盤後—電子、傳產權值股同走疲下跌57點 回測10800點關卡

受美股周二拉回影響，台股今 (17) 日翻黑走弱，電子三雄齊下挫，台塑四寶僅南亞站穩盤上，金融權值股僅中信金收紅，國泰金、富邦金同步走疲，在電金與傳產權值股均下挫之下，指數午盤後一度下探至 10804 點，回測 10800 點關卡，終場下跌 57.57 點，以 10828.48 點作收，跌破 5 日線，成交量 1128.78 億元。

台股今日上市股中，僅造紙、網通、汽車、鋼鐵、營建、其他、水泥指數收紅，其餘指數均收黑，其中以造紙指數表現最強勁、漲幅 1.08%，半導體族群表現最弱勢，跌幅 1.42%。

櫃買市場今日同樣震盪走低，終場下跌 0.85 點，以 140.97 點作收，成交量約 299.2 億元。上櫃指數部分，僅觀光、生醫、資服、其他、航運、電通指數收紅，其餘指數均收黑，觀光指數漲幅 0.79％，表現最強勢，而跌幅最重的同樣是半導體族群、下挫 1.68%。

電子三雄方面，台積電一路處於盤下，尾盤跌幅擴大，終場下挫 1.56%，收在 252 元，失守 5 日線。股王大立光受到停止車用鏡頭生產消息影響，盤中雖一度站回盤上，隨後不久翻黑續下挫，終場下跌 2.46%，收在 4155 元，同樣跌破 5 日線；鴻海早盤開高後，維持平盤上下震盪走勢，終場下跌 0.88%，以 79.3 元作收。

由於股王大立光退出車用鏡頭市場，其他積極切入車用領域的光學鏡頭族群，營運可望受惠，激勵今日股價逆勢走強，佳淩大漲超過 8%，亞光、今國光盤中同樣強漲，惟尾盤漲幅收斂至不到 1%。

面板族群為今日盤面表現相對強勢族群，群創大漲超過 7%，友達上漲超過 3%，彩晶漲幅近 3%。

印刷電路族群方面，臻鼎 - KY 強漲 6.5%，金像電上漲 3%，育富、久威、慶生、銘旺科、耀華、精成科漲幅逾 1%，瀚宇博、欣興、華通、嘉聯益等，也同樣站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日雖然呈現下跌，但跌勢相對不大，且成交量反而持續呈現量縮，顯示大盤仍維持強勢震盪整理格局，市場靜待明 (18) 日台積電法說，釋出對下半年產業展望較明朗的看法後，大盤才會有較明確的方向。