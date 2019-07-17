美國主管亞洲事務的國務院亞太助卿史達偉 (David Stilwell)，週二 (17 日) 在首爾與南韓政府的關係人士會面。

美國務院亞太助卿史達偉：將處理美韓間所有問題。(圖片：AFP)

在過去的這段時日，就二次大戰期間的徵用工問題，還有近期日本對輸韓半導體原料採取嚴格的出口管制措施，造成日韓兩國政經關係急速惡化。而美國方面也持續保持著旁觀立場，始終沒有介入，或居中扮演和事佬的角色。

而根據南韓《聯合新聞》的說法，史達偉在被問及是否會在日韓間，扮演消除彼此對立的角色時，他雖然沒有作出正面回應，但說道將參與「韓國和美國相關的所有問題」。

上週史達偉在接受日本《NHK》電視台採訪時表示，美國將不會介入這場紛爭，取而代之的是，鼓勵這兩個美國在亞洲的最大盟國能進行對話和解。

美國務院亞太助卿史達偉：將處理美韓間所有問題。(圖片：AFP)

在 2018 年 10 月 30 日，南韓最高法院推翻過去判決，判定日本必須向二戰期間遭強制勞動的徵用工們作出賠償。新日鐵住金、三菱重工業等，過去曾經涉及徵用工問題的日企也因而遭到求償，而在原告律師團的主張下，也向南韓法院申請扣押這些日企們在南韓的資產。

日本政府在 7 月 1 日時，表示將從嚴管理出口到南韓的半導體先進材料，管制的對象包含氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三種化學品，是在 OLED 面板及半導體生產上不可或缺的關鍵原料。

相關措施在 7 月 4 日正式啟動。雖然韓方多次要求日本撤回，並認為這是日本在徵用工問題上所作的報復，但日本政府以過去南韓在可轉用到軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。

美國務院亞太助卿史達偉：將處理美韓間所有問題。(圖片：AFP)

南韓總統文在寅也在 15 日時批評日本政府，直言日方「在外交上沒有採取任何的努力與協議，就片面採取閃電措施」。而另一方面，為了讓南韓企業擺脫對日本的依賴，也將推動半導體原料進口國的多元化，還有原料的國產化。

文在寅也提出警告，聲稱「日本經濟將遭受到更大的危害」，另外也期盼日本政府可以停止片面施壓，儘快回到外交的談判桌上。