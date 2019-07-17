〈財報〉5G設備銷售強勁 愛立信財報符合預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月17號16點13分

瑞典行動網路設備製造商愛立信 (Ericsson) 週三 (17 日) 公布第 2 季財報，季度獲利符合預期，公司表示，由於 5G 設備銷售強勁，有望實現原本的財務目標。

許多分析師預估，愛立信在 2018 及 2019 年獲利能力穩步提升後，在經營成本下降，而 5G 需求不斷上升之後，2020 年獲利目標有望提升。此外，由於華為的 5G 發展遭到美國阻撓，預計也有助愛立信取得合約。

愛立信將中國華為及芬蘭的諾基亞，列為其主要競爭對手，並承諾在 2020 年將營業利潤率 (operating margin) 不含重組成本，能提高 10% 以上。

本季財報重點數據

數據顯示，愛立信第 2 季營收為 548.10 億瑞典克朗 (約 58.38 億美元)，年增 10%；歸屬於愛立信母公司股東的淨利潤為 17.05 億瑞典克朗，去年同期為淨虧損 18.85 億瑞典克朗。

毛利率為 36.6% (去年同期為 34.8%)；不計重組費用的毛利率為 36.7% (去年同期為 36.7%)。

網路設備毛利率從上一季的 43.2% 下降至 41.4%，主要是由於訴訟結算成本、戰略合約費用，與知識財產許可收入下滑。

營業利潤由 1 年前的 2 億克朗，大增至 37 億克朗，符合分析師平均預期。

公司高層看法

執行長 Borje Ekholm 在聲明中表示，公司 5G 業務成長強勁，已經為近 3 分之 2 的商用 5G 網路提供解決方案。

同時，由長期來看，戰略合約將提高利潤率，但短期內會損害獲利能力。這已經在本季帶來毛利率的負面影響，預計下半年影響仍會增加。

愛立信股價過去 5 季都在財報後上漲，但今日早盤一度跌 3.1%，之後截至斯德哥爾摩上午 9:02，跌幅縮小至 1.8% 附近。由於 Ekholm 轉虧為盈的表現，過去 1 年公司股價上漲 33%。