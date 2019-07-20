〈書摘〉你的工作正在被AI搶走？矽谷先知告訴你：別怕！

鉅亨台北資料中心 2019年7月20號14點0分

科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力。「矽谷先知」的軟體科技革命教父提姆 ‧ 歐萊禮第一本大眾讀物《未來地圖》重磅登場，本書被譽為「理解未來不可或缺的指南。」世界已經往前走，你還困在現在？

以下內容摘錄自《未來地圖》

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未來，難道真的會沒有足夠的工作給人類做嗎？

我們的確再次聽到了悲觀者和懷疑者一起在唱衰局勢。他們擔憂，自動化將消滅白領階級的工作，就像它曾經摧毀工廠裡的工作一樣；我們的經濟體依靠成長，但成長的時代結束了。種種論調，不一而足。

儘管當前出現了巨大混亂，未來也還會面臨更多問題，但如果社會整體做出了正確的選擇，最終就能挺過難關。短期痛苦非常真實，但我們必須重訂經濟規則，加強社會安全網來減輕痛苦。歷史經驗告訴我們，如果能在不發生暴力革命的情況下過渡，我們有充分理由保持希望與樂觀。

早在 1811 年，英國諾丁漢的紡織工人就高舉旗幟奮起反抗，破壞威脅到他們生計的機器織布機。他們的害怕是對的，因為後來的幾十年，情況是嚴峻的。機器的確取代了人力，而且社會花了很長時間來調適。

但那些紡織工人無法想像的是，他們後代擁有的衣物比歐洲國王和王后還要多，普通人也能在寒冬吃到夏天水果。

他們也無法想像，我們可以開鑿隧道穿山渡海；可以飛越天際，數小時內即可到達另一大洲；可以在沙漠建立城市，建築物高達 800 多公尺；可以站在月球，並把太空探測器發射到行星的軌道；還可以消除這麼多的疾病。他們更無法想像，後代子孫能找到富有意義的工作，將上述一切帶進現實。

如今在技術的幫助下，還會發生什麼不可思議的事情呢？

光顧著關注流失的工作是不對的。與其說工作流失了，還不如說是工作轉換和轉型了。Uber 和 Lyft 旗下司機雖然大都是兼職的，數量卻比原先的整個計程車業的司機還多。據我所知，Uber 在全球每月有 150 萬名實際上線的司機；Lyft 則有 70 萬。除了在市場競爭中幾乎壓垮傳統計程車業者外，還為禮車司機帶來了更多客源。

同樣，機器人的使用似乎也加速了亞馬遜雇用人員的速度。從 2014 年到 2016 年間，他們倉庫裡的機器人從 1,400 台增加到 45,000 台。同一時期，他們新增了近 20 萬名的全職員工。光在 2016 年，就新增了 11 萬名員工，其中大部分是在高度自動化的物流中心工作。

據我所知，包括臨時員工和協力廠商在內，亞馬遜的配送、快遞服務雇用了 48 萬人，在節慶高峰時還會多加 25 萬的人力，他們希望雇用人員的速度可以再加快。機器人幫助員工提高產能，使得亞馬遜可以讓更多貨物更有效率的送進倉庫中對應的貨架，減少人員在倉庫中的走動距離，使員工工作更有效率。

機器人沒有取代我們，反而強化了我們。

很多問題待解決，人類不怕沒差事做

創業家哈諾爾曾說：「要理解人類社會繁榮最好的角度，是從問題累積而來的解決方案來看。我們不會沒事可做，除非已無問題需要解決。」但問題都解決了嗎？我不認為如此。

為了回應氣候變化，能源基礎設施正面臨巨大的變遷；新的傳染病正給公共健康帶來挑戰；人口金字塔呈現倒三角形，即愈來愈少的勞動人口要支撐愈來愈多的老齡人口；重建城市基礎設施；向世界提供潔淨的水；要替 90 億的人口提供食物、衣物和娛樂。我們如何在未來讓數百萬流離失所的人安居城市，而不是把他們收留在骯髒的難民營？我們要如何改造教育？人與人之間如何能有更緊密的關懷？

明日的新工作，可能不會以我們熟知的形式出現。請注意哈諾爾說的是「我們不會沒事可做」，而非「我們不會失去工作」。工作是一種人為設置，工作內容由企業和其他機構來管理分配，所以個人必須先申請加入這些機構，才能參與完成工作。金融市場理應獎勵完成必要工作的個人與公司。如今金融市場獎勵的，和經濟真正需要的正背道而馳。

我們已經看到了技術平台如何建立新機制，讓人、組織和需要完成的事情更容易連結在一起，這是一個更高效的勞動力市場。你可以認為這是隨需革命的核心驅動力之一，像是 Uber 和 Lyft，儘管這些平台無法提供穩定收入和社會安全網，但不該忽視它們的巨大作用。

我們需要做的是提升這些平台，使它們能真正服務那些透過平台找到差事的人，而不是倒退回 1950 年代那種保證雇傭關係的就業結構。

【書籍介紹】

書名：未來地圖

出版社：天下

出版日期：2018 年 12 月

【作者介紹】

提姆．歐萊禮（Tim O’Reilly）

當代科技知識普及的重要推手，曾兩次引領網路發展方向，是推動 Web 2.0、開放原始碼軟體、政府資訊公開、自造者運動等科技革命的先鋒。對未來趨勢與商業模式有準確掌握，被媒體譽為「矽谷先知」。貝佐斯經常邀請他到亞馬遜向內部人員分析技術趨勢。

於 1978 年創辦歐萊禮媒體並擔任執行長至今，該公司成立四十年來，透過線上學習、出版書籍、會議講座與科技峰會，不斷引領大眾探討一波波的創新浪潮，也培養出許多技術專家與企業家。

幾乎每一個科技人桌上都有一本歐萊禮出版的書歐萊禮也是創投公司 OATV（O’Reilly AlphaTech Ventures）共同創辦人，並擔任非營利組織「用程式改變美國」（Code for America）、自造者媒體（Maker Media）、科學期刊《PeerJ》、大數據公司 Civis Analytics 和公民意見平台 PopVox 的董事。

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