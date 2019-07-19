對付美國 中國不會用美國債券當武器

Lowy 機構研究員麥葛高 (Richard McGregor) 說，在與美國進行的貿易戰中，中國還有其他的武器，賣出美國債券，並非武器。

中美兩國的貿易緊張於 3 月升高，北京減持美國債券創約二年來最快速度。

此一行動引發投資人擔憂，中國 -- 美國債券最大外國持有者 -- 可能使用所謂的核子選項，即賣出美國債券，引發利率上揚，創傷美國經濟。

麥葛高說：武器化美國債券，對北京而言，從來就不會成功。

「目前，中國經常帳赤字低於 GDP 的 1%，」他解釋道。「如果中國對美元採取行動，則中國持有的美元亦將受害。」

麥葛高說，在貿易戰中，中國還有其他選項。

北京可以決定外國企業是否能進入中國經濟，決定增加外國企業進入中國經濟，或拒絕他們進一步進入中國經濟。

他說，更重要的是，民眾應注意中國私人企業如何度過這段艱困期，因為他們成功的因素，將對中國經濟造成重大影響。

「我認為需要注意的是，他們如何處理或限制傷害，尤其若貿易戰持續，甚至施加另一輪關稅。」

中國市值最大的企業，許多係位在大陸東岸：騰訊在深圳，科技大廠阿里巴巴在杭州，許多商業銀行位於上海地區。

麥葛高說，這些公司如何度過目前的危機，可以提供該全球第二大經濟體健康的線索。