根據《路透社》報導，有三位知情人士在週二時透露，美國總統川普與日本首相安倍晉三，很可能在今年 9 月於美國紐約的會談上，就涉及農業與汽車的貿易協定達成協議。

報導中指出，有一名汽車業高層表示，該協議事涉日方將開放新的管道，以讓美國農民進入該國市場。而華府則將降低特定的日本汽車零件關稅，以作為回報。不過該名人士強調，相關協商仍有變數。

該項協議若成功實現，除了將讓安倍在汽車方面獲得勝利，也將幫助川普獲得更多的農民選票，這也是他在 2020 連任之路的重要票倉。

而另外一名知情人士透露，川普政權正為美國牛肉及豬肉產品，尋求更多的銷售。

傳美日將在汽車農產各作退讓、以期達成小型貿易協議。(圖片：AFP)

美國若能擴大切入日本市場，將有助美國在與「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 成員國間的競爭。CPTPP 的成員國，包括日本、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、秘魯、智利。

而美國退出 CPTPP 前身的「跨太平洋夥伴協議」(TPP)，則是川普當年上任後，首先作出的眾多決定之一。

美日兩國元首在上月底的大阪 G20 峰會上，並未作出任何的具體決定。而美國政治新聞網站《Politico》於週二的報導中指出，在 9 月的會談中可能會達成某種協議。