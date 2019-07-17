【鐘國忠專欄】四大理財方向 幫助荷包長大

(一) 低利率考驗資金運用

美中貿易大戰暫告一段落，近期市場將焦點放在『美元降息』，由於景氣走勢仍不明，市場多家法人機構也預期，美元降息機率已達 100%，換言之，外幣美元賺到的利息，恐比以往縮水，另一方面，先前已有部分大型壽險公司調整保單宣告利率，緊接著也有九大壽險公司 7 月陸續調降新台幣、澳幣及部分美元保單宣告利率，合計這九家壽險公司共調整逾 350 張保單，是繼今年 4 月後，壽險業較大幅度降息行動。

看樣子，理財收入好像減少，在此同時，台股上市櫃公司也將在 7 月中下旬陸續發放現金股息，同時明年總統選舉也已正式進入到不到半年時間，在最大在野黨總統候選人選已出現後，選舉氣氛也愈來愈濃，只要到了選舉時刻，往往政策也是偏向利多居多，畢竟沒有政黨會想得罪選民，這不只是台灣有的現象，包括歐美等國也都是如此。

既然全球利率可能偏向鴿派，又有總統選舉議題，投資人面對這樣的環境之下，理財方向往哪走? 是原地不動? 還是會轉個方向，幫資金找去路?

(二) 下半年理財方向往哪走?

目前指數也因先前美中貿易戰緩和，又來到高檔，但為獲利不能不顧風險，因此民眾只能往較高報酬率商品，挑選相對低風險產品或標的，在前述環境分析後，以下是筆者認為下半年幾個理財方向，供大家參考:

1.ETF: 既然有選舉因素，因此股市行情偏向走多，除非甘願選擇僅約 1% 定存報酬率，不然分批買進布局 ETF 商品，應該較有機會獲利，定存也是長期持有，ETF 也可靠長期分批買進降低風險，如果假設在時間持有因素是相同，則高低波動的 ETF 相對有機會獲利 (您甚至可自行設定高低位置買進的多寡權重)，如果到大選前，相關 ETF 報酬率預期有高於 0.5% 以上 (持有約半年) 的機會，不妨可嘗試布局。

2. 高股息率個股: 過往台股有優勢，就是長期股息殖利率約在 4.5% 左右，國外不少基金對此都有興趣，然而國人自己在台灣，反而捨棄高股息率個股，而持有銀行定存，這是很可惜的地方。

3. 指數型相關基金: 在選舉效應及資金寬鬆等效應之下，指數相對走揚機率較高，只是民眾要選擇布局高低點為何？如果也布局指數型基金，相對已規避個股選擇風險。

4. 買半年報較佳個股: 6 月各上市櫃公司營收已於 7/10 都發布完畢，各公司上半年財報也將對外公布，預期 8 月中旬揭露，股價都會開始反應潛在利多或利空，可選擇表現較佳的個股布局，待財報發布。