台新金MA報到人數成長4成破紀錄 Q4再徵IMA 20人

近幾年因應金融科技趨勢及各項業務發展，各家金融業徵才員額及科系，均較過去多且廣，以台新金控 (2887-TW) 為例，為廣納各領域人才，今 (2019) 年儲備菁英 MA 計畫破例超收，共計有 70 位儲備菁英報到，人數成長 4 成破記錄，第 4 季將再徵 IMA(國際儲備幹部)20 人。

台新金控人力資源處副總經理梁富惠表示，台新金控今年除招收具有財金商學相關背景的新進員工外，也同時招募具商業分析、傳播、資管等背景的多元人才。

梁富惠說，在徵才過程中，吸引許多具有國際視野、海外生活經驗且主動創新的 MA 加入台新金控大家庭；在培訓計劃中，MA 將依其志願分別進入「個人金融、數位金融、法人金融、金融交易單位、證券業務」等領域學習並實做。

梁富惠表示，以證券市場 MA 為例，台新就規劃了業界少見的跨公司實習體驗方案。此外，MA 在培訓期間，將接受專業實習、跨領域輪調，且有機會接受海外分行專案任務的挑戰，並利用階段性評核來檢視培育成果，更設立 mentor 輔導制度，安排各級主管給予 MA 關懷及指導，培養 MA 更高的視野及策略思考能力。

梁富惠指出，儲備菁英除了培養金融專業的深度與廣度外，更要淬鍊出不只贏在起跑點，也要能走得穩、走得遠的實力。

梁富惠強調，台新金控以完整的系統化培訓，歷年來已培養多位儲備菁英成為中高階主管，台新金控今年第 4 季預計還會持續招募 IMA (International Management Associate)，預計應徵 20 人，應徵資格包括海外碩士以上學歷、多益 800 分以上、2 年以下工作經驗等，將大舉招兵買馬。