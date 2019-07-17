蘋果最新專利 保障自動車駕駛的安全性

美國專利商標局最新授權了蘋果 (AAPL-US) 60 項專利，此次的最終授權報告涵蓋了一項重要的自動駕駛車輛視覺系統 (autonomous vehicle vision system)，此系統能夠有效過濾掉可能干擾車輛導航系統功能的刺眼光線。除此之外，蘋果於此次也獲得了其他的設計專利，包括 Beats 耳機等。

泰坦計畫: 能排除致盲光線的車輛相機遮蔽系統

蘋果於 2018 年 3 月發布了一項名為「蘋果釋出一項相當重要且可用於消除致盲光線的自動車安全系統」的專利申請報告。而其也於近日獲得了該項專利的授權。

此授權專利指出。如攝像設備，能夠將駕駛實景中的光線聚焦在影像感應器上。車輛能夠使用一個或多個攝影機輔助其在操作中視覺。例如，變換車道、停車、倒車以及後視等動作。此項車輛視覺系統能夠提供更多的安全資訊給駕駛人，也能輔助駕駛人做出更為安全的駕駛決策。

刺眼光線或稱眩光。可能會干擾上述車輛視覺輔助系統的功能。突然發生光線變化的情況也可能影響攝像設備捕捉畫面的功能。因此，自動駕駛車輛視覺系統便能在不同光線變化的條件下派上用場。

蘋果此次的授權專利涵蓋了可調節影像感應器會接收到的光線的系統及方法，而其最終也有望成為自動駕駛車的一部分。