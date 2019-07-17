能源盤後—美伊談判將啟 供應中斷風險下降 原油大跌

週二 (16 日) 交易，美國國務卿 Mike Pompeo 表示，伊朗準備就其導彈計劃進行談判，此消息緩解了市場對美伊之間緊張關係的擔憂，降低中東石油供應中斷的風險，因此原油期貨價格大幅收低。

稍早，因墨西哥暴風導致產量短暫中斷，市場預期 EIA 週三將公布上週供應量下滑，所以早盤油價走高，WTI 原油價格一度觸及每桶 60 美元的高點。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.96 美元或 3.3%，收每桶 57.62 美元，為最前月契約自 7 月 5 日以降最低收盤價。盤中高點達 60.06 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.13 美元或 2%，收每桶 64.35 美元。

美伊關係

美媒報導，國務卿 Pompeo 在白宮內閣會議上表示，伊方告知美方準備就導彈計劃進行談判。此前消息指出，週末伊朗可能扣押了一艘穿越霍爾木茲海峽的 UAE 小型油輪。

墨西哥灣

颶風巴里週末過後，墨西哥灣恢復石油生產，致使週一石油收跌，週二墨西哥灣中斷的產量比例已降低，石油生產中斷的比例自週一的 69% 下降至 58%。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 週二報告指出，原油價格上週收高，為過去 4 週以來第 3 次收高，係因中東局勢持續緊張、美原油庫存下降、墨西哥灣颶風巴里，這些全部造成短期的供應衝擊，但週六颶風巴里在路易斯安那州海岸登陸後，破壞性不似市場恐懼那樣高，風力幾乎達不到颶風標準，「原油投機者週一明顯獲利，因為價格大幅下跌。 」

「週一賣盤確實看起來是獲利了結和技術性賣盤驅動，因為上週最後幾天原油價格一直在窄區間交易。」

供應狀況

EIA 預計週三公布美國上週 (7/12 止) 庫存報告。API 週二晚間公布報告。根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油供應量平均下降 420 萬桶、汽油庫存量平均下降 150 萬桶、蒸餾油庫存量上升 30 萬桶。

「如果我們意外看到原油庫存大幅下降，那麼可能還會支撐價格一段時間，然而如果庫存上升，這可能會讓投機者有理由趁近期漲勢積極拋售石油。」

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