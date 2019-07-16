能源盤後—墨西哥灣恢復產油 原油遭遇技術阻力收低

週一 (15 日) 交易，墨西哥灣在暴風過去後，生產開始恢復，原油期貨收低，回吐了上週可觀漲幅一部分。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「近期趨勢仍走高，但 WTI 在 60 多美元區段中值遭遇強大技術阻力，加上貿易戰的隱憂仍持續，這可能讓油價無法再創今年新高紀錄。」

「但如果美國庫存持續以目前速度下降 (過去一個月，平均每週下降 660 萬桶)，這情形可能改變。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 63 美分或 1.1%，收每桶 59.58 美元，上週漲幅 4.7%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.4%，收每桶 66.48 美元。上週漲幅 3.9%。

中美貿易戰休兵，加上 OPEC + 延長減產協議至明年 3 月，這些讓近期 WTI 交易價格在 60 美元以上，技術商品分析師視之為看漲訊號。Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 認為，週一油價回跌是一種技術性賣盤，以避免觸發下跌趨勢。

「這是有道理的，上週經過大漲後，最後幾天油價也在小範圍內交易，可能是投機者收緊止損訂單，以保障自己的獲利不要蒸發掉，因為現在的市場一有風吹草動就會波動。」

Razaqzada 認為， WTI 和 Brent 原油價格均已觸及「關鍵阻力水準」，即 Brent 在 67 美元、WTI 在 60 至 61 美元區間，「這是之前的支撐點，卻是現在的阻力點。」

墨西哥灣風暴已過

施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，墨西哥灣的石油產量因颶風巴里而驟減，但巴里週一已被降級為熱帶低氣壓。

安全和環境執法局週一表示，墨西哥灣地區的石油和天然氣產量正在提升，目前天然氣尚未恢復的產量約 61%、石油約 69%，但這已較週日的產量水準復原 (週日關閉的天然氣產量 62%、石油 73%）。

瑞穗美國的能源總監 Robert Yawger 表示，「接下來 EIA 幾份庫存報告的數據恐將因這回風暴遭到扭曲，因為需求、供應、進出口和國內生產都會因為墨西哥灣關閉而受到影響。」

另一方面，EIA 週一報告指出，美國下個月頁岩油產量可能增加 4.9 萬桶 / 日，達每日 854.6 萬桶。

基本面上，由於美國庫存過去四週均下降，支撐了石油近期漲勢，儘管投資者衡量越來越多跡象顯示，美國海外的供應充裕，但市場仍設法攀升。

Fraser 認為，供應下滑「顯示市場供應緊繃且季節性需求正在削弱，剛好遇上地緣性政治風險持續上升，伊朗與西方國家之間的衝突正激化。」

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 4.7 美分或 2.4%，收每加侖 1.9303 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9 美分或近 1.4%，收每加侖 1.9516 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.5 美分或 1.8%，收每百萬 Btu 2.408 美元。

施耐德電氣的商品分析師 Christin Redmond 表示，未來幾週的溫度預測略不利天然氣需求前景，美國中部和東北部的氣溫預計正常，且東南部氣溫高於平均的可能性下降。

巴里風暴對天然氣的價格幾乎沒有影響，「因為東南部發電需求下降，似乎幾乎與墨西哥灣損失的產量抵銷。」