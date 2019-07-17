市場靜待EIA庫存數據 油價漲逾1%

根據《彭博社》報導，美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存下滑 140 萬桶，連續第 5 週走跌，市場靜待美國能源資訊署 (EIA)即將發布的原油庫存數據，料將下滑；今 (17) 日國際油價走揚，漲逾 1%。

台北時間週三晚間 9 點 06 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.23%，至每桶 65.14 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.11%，至每桶 58.24 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 API 數據可得知，截至 7 月 12 日當週，美國原油庫存減少 140 萬桶，至 4.6052 億桶，雖是連 5 週下滑，但減幅低於市場預期 (270 萬桶)。

EIA 預計於格林威治時間週三下午 2 點 30 分，公布原油庫存數據，市場預期，庫存將呈現下滑，若成真，亦為連續第 5 週走跌，並創 2018 年初以來最長跌勢。

墨西哥灣地區遭熱帶風暴巴瑞 (Barry) 侵襲後，昨日仍有逾半原油產能停擺，目前正陸續恢復生產中。

值得注意的是，美國總統川普日前宣稱，美國和伊朗之間的關係，已有所改善，中東地區緊張情勢可望緩解，週二油價跌逾 3%。

此外，川普也說，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅；該消息使石油需求前景，面臨更多不確定性。

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