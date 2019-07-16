洗錢防制新法上路兩年成效浮現 新台幣現鈔超額攜帶明顯下降

洗錢防制新法實施屆滿 2 年，新制規定超額攜帶現鈔將全數沒入，此舉果然有效嚇阻民眾攜帶超額現鈔入境，根據關務署統計，新台幣現鈔超額攜帶案修法後從每年平均 60 件降至 47 件，查獲違法攜帶千萬以上的案件則從修法前的 21 件降至 0 件，再犯案件也從 49 件降至 0 件。

洗錢防制新法從 2017 年 6 月 28 日上路以來，迄今實施已屆滿 2 周年，根據新法規定，旅客出入境時攜帶外幣現鈔額度為 1 萬美元、人民幣以 2 萬元為上限；至於新台幣現鈔則不得超過 10 萬元。

關務署官員表示，修法前海關查獲超額現鈔會直接退運，但新法規定則是直接沒入充公，去年新制上路後，有兩名準備出境至澳門的民眾，因攜帶新台幣現鈔總額共 120 萬元，但因沒有事前申報遭海關後僅拿回每人許可額度各 10 萬元，其餘 100 萬元直接沒入國庫充公。

財政部關務署今 (16) 日表示，近 2 年來旅客主動向海關申報的件數共 9.22 萬件，申報件數較修法前增加 26.8%；但仍有旅客報僥倖心態未申報或申報不實，修法後合計仍查獲 388 件，比修法前增加 67.24%，查獲金額共新台幣 2.43 億元。

根據關務署統計，從 2013 年到新法實施前新台幣超額攜帶平均每年約 60 件，查獲金額共 8.7 億元，其中千萬元以上的案件共 21 件，且再犯案件 49 件；但修法後，新台幣現鈔超額攜帶逾千萬元以上、再犯案件都不再發生。

關務署官員表示，修法前海關查獲超額現鈔攜帶會以查獲現鈔退運，但修法後查獲現鈔會直接沒入國庫，確實可有效嚇阻民眾超額攜帶現鈔出入境。

不過人民幣現鈔超額攜帶卻有逐年增加趨勢，關務署統計，修法前平均每年約 17 件，2013 年到 2017 年修法前共 80 件超額攜帶，但修法後 2 年內超額攜帶案件卻增加至 209 件，平均每年約 104 件。

關務署官員分析，修法後人民幣超額攜帶仍持續增加，研判應與中國外匯管制有關，導致部分較難把人民幣匯出的人鋌而走險，冒著超額攜帶被查獲的風險將人民幣現鈔運出境。此外，非洲豬瘟加強查緝，也讓人民幣現鈔案件查獲數量大增。



