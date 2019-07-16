陸資違規投資大同18.01%持股 終於全數出清

陸資龍峰集團三度繞道買大同股票被抓到，共被金管會開罰超過千萬元、達 1044 萬元，並限期出清持股，金管會今 (16) 日表示，陸資龍峰持有的 18.01% 大同股票已全部出清。

大同股價在 2017 年 9 月從 5.46 元起漲，2018 年 1-2 月有人向金管會檢舉陸資炒作大同股價，當時股價一度達 20.65 元波段高峰，金管會因此介入調查，並於去年 5 月查出陸資龍峰集團的香港公司違法來台投資大同，因此依照法規開罰最高罰款 60 萬元，且該陸資投資人的持股不具有表決權，因此當時要求 6 個月內出清約 4.06% 的大同持股，此為自有兩岸人民關係條例以來，首宗抓到陸資未合規定來台投資。

而金管會主委顧立雄去年 9 月剛上任初期，又接到永豐員工檢舉，陸資投資大同案有「新事證」，因此當時金管會又重啟調查，結果一樣是陸資龍峰國際，透過加拿大人頭戶投資大同股票，當時第二次罰 582 萬元。

也就是說，金管會於去年 5 月發現龍峰集團透過永豐金證亞洲買進 4.06% 大同持股，同年 12 月 5 日，金管會又發現龍峰買進大同 8.78%。

想不到龍峰根本沒在怕，金管會今年 1 月中旬再宣布，第三度查獲龍峰集團透過永豐證亞洲、元大證香港、大華繼顯證券、帕米爾思資本香港券商及金英證券香港等五家外資（FINI）帳戶，持股大同高達 18.01%，再次限期半年內要出清持股，並對大陸龍峰企業開罰 402 萬元。

金管會第一次開發龍峰 60 萬元，第二次則處 582 萬元，這次再罰 402 萬元，累計這 3 次龍峰集團共被金管會開罰 1044 萬元。

金管會今日表示，陸資龍峰已全部大同 18.01% 持股，不過，由於龍峰企業尚未繳交罰鍰，因此，金管會會請保管銀行要扣住處分股票的收入。

此外，立法院會今年 4 月初三讀修正通過《兩岸人民關係條例部分條文》，將未經許可來台陸資最高罰鍰上限，從新台幣 60 萬元大幅提高到 2500 萬元，等於加重超過 41 倍，且可按次連續處罰到改善為止，遏阻陸資違法投資；被外界視為瞄準一直違法投資大同卻屢罰不怕的陸資龍峰；法規修正三讀通過至今，未再見到龍峰炒作大同的新事證。