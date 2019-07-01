〈欠稅大戶名單〉財政部祭拘提管收追稅 讓欠稅大戶吐錢繳稅

財政部每年 7 月定期公布欠稅大戶名單，並祭出拘提管收追稅，由於欠稅大戶都是過慣「錦衣玉食」的有錢人，一聽到要被送進看守所蹲牢房，幾乎都會在短時間內籌錢繳稅，或是與執行署協議繳稅計畫，換取人身自由。

財政部每年都會公布欠稅大戶名單，其中個人積欠稅款達 1000 萬、企業戶積欠款項達 5000 萬元就會被列為欠稅大戶，對於不願繳稅的大戶們，財政部也有一套管用的追稅方法，也就是向法院聲請管收，企業董座通常因害怕進看守所吃苦，多半會認清現實而乖乖繳稅。

美麗華集團第一代成員黃榮華的三名兒子，黃春福兄弟三人因積欠國庫稅超過 1 億元以上，而名列欠稅大戶名單，行政執行署為追討積欠稅款，向法院聲請拘提管收，長子黃春福因不願蹲牢房，火速在法院核准拘提管收當天與執行署達分期繳納稅款的計畫。

根據財政部資料，黃春福去年積欠國庫綜所稅金額高達 3.1 億元，在欠稅大戶中排名第 18，但因與行政執行署達成分期還稅計畫，積欠稅款已持續下降，並免除列名公告欠稅大戶名單中。

此外，同屬家族成員的黃春照今年所積欠的綜所稅款項也從去年的 3.72 億元降至 3.36 億元；黃春發積欠稅款也從去年的 1.19 億元降至 1.08 億元，顯見拘提管收威力對於有錢人來說，仍有一定嚇阻作用。

另一個案例則是前太電董事長孫道存，因積欠貨物稅與罰緩金額高達 1.2 億元，遭行政執行署聲請管收獲准，一聽到即將被法院管收，立刻在 2 小時內籌足 1.2 億元稅款，創下最快償還積欠稅款的紀錄，也因此免除牢獄之災。

有關官員表示，看守所生活環境惡劣，夏天高溫悶熱潮濕、冬天寒冷難耐生活條件極為惡劣，對於過慣好日子的欠稅大戶來說難以忍受，也因此當法院裁定管收後，通常可成功逼迫欠稅大戶乖乖繳稅，選擇用金錢換取自由。

