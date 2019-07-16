【華冠投顧】盤持續黏巴達......飆股繼續波波高ING

MOSFET 美股 台積電

焦點個股：2317 鴻海、1909 榮成、9958 世紀鋼、6552 易華電、3481 群創

道瓊、S&P 500 及 NASDAQ 再創新高，台股面臨 7/1 川習會高點 10914 壓力重重，加上明天期貨結算 + 後天盤後 2330 台積電法說會，讓指數相當黏巴達，震幅僅 34 點…… 權值股 2330 台積電、2317 鴻海、4938 和碩、3008 大立光、3481 群創等撐指數，收盤小漲 9 點，成交量 1,174 億……OTC 除了 5/13 老師帶全國會員買的領頭羊 5483 中美晶持續帶頭創高外，今天換半導體族群 5347 世界、6510 精測、4966 譜瑞 - KY、6147 頎邦等輪漲，收盤漲 0.16%，成交量 332 億……

MOSFET 族群受惠日韓貿易戰斷鏈影響，廠商回補晶片庫存，以（MOSFET）採購動作最積極，台股如 8261 富鼎（今日唯一超過 2,000 張的漲停板）、3317 尼克森、6435 大中等今日盤中表現就強勢…… 生技股持續創高，5/14 帶全國會員買進賺證、7/2 再買一次並贈送《Lucky 7 飆股》第一檔【兩岸惡視力持續抬頭】……3218 大學光今天依然再創新高。7/2《Lucky 7 飆股》贈送的 1795 美時也創高…… 今天傳產部分，化工 4766 南寶，紙類 1909 榮成，紡織 1455 集盛，風電 9958 世紀鋼，運動休閒 8924 大田、9938 百和（5/21 彎腰撿黃金波段股）、9914 美利達等表現強…… 其他電子強勢股有 3490 單井、8044 網家、8234 新漢、6230 超眾、3189 景碩、6552 易華電、（5/21 彎腰撿黃金波段股）……【三星小鴻海】6278 台表科創高等……

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