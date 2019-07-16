【運達投顧】七月下旬會再攻一波

◆盤勢分析

今天台股又創近日新高且離前高 10914 點只差約 30 點，明天期貨結算台股是否有機會創近期新高？過前高後台股是否有挑戰今年新高的機會？今日就國際股市的結構以及籌碼面的變化來分析重點如下：

昨天美股雖然小漲但是依然再創歷史新高，如我們預期的以補漲的角度來看費半的漲幅較大，可見美股在創高後預計多頭在費半正在走輪動的支撐下還有高點可期，接下來國際股市的結構重點要放在亞股是否有輪漲的機會，亞股現階段日韓有貿易戰、陸股也有美中貿易談判的干擾、港股有反送中事件的後續干擾，所以對股市多少都會受到壓抑，不過港股目前已經站上月季線，陸股回測前波底部的頸線位置並未跌破但轉強須站上月線 3114(目前差約 40 點) ，日股站上月季線但年線反壓須突破才可挑戰今年高點 (目前差約 1%)，韓股較弱維持低檔區間，以此來看亞股要轉強領先者在港股，補漲者在陸股與日股這兩個股市只要漲 1% 就會出現轉強訊號，所以台股是否可挑戰今年高點 11097 甚至再創新高可留意亞股是否出現輪動。

明天期貨結算所以這兩天會以權值股為主，由於外資這一波的期貨倉位只有 4 萬多口所以多方攻擊的力道不夠強，但就台灣 50 來看已經領先指數越過 6 月高點離今年高點也只差約 0.4 元，明天台指期結算後月底還有摩台結算，摩台期今天突破 6 月高點且未平倉口數 22.6 口創 6 月以來的新高，因此台股這波的多頭還有延續到月底且摩台結算拉高的機會比明天台指期結算還要大，所以多頭真正的攻擊時間點應該是放在 7 月下旬，若七月下旬台股還有一波的攻勢那麼可以預見的軋空盤有機會讓台股漲的快，因為融券單昨天又創高來到 68.8 萬張，除息後就是除權這些空單都是下波指數走攻擊時的助力，這也是昨天分析說明空單愈高多頭愈穩的原因。

就個股的結構來看，這兩天期貨結算盤面很明顯的以權值股為主角，權值股的輪漲從台積電大立光的續強，接著環球晶聯發科履創新高，補漲者華新科國巨今天又出現買盤以及鴻海今天也突破這半個月的盤整區創 6 月以來的新高，可見權值股的輪漲都還在延續中這對指數的續強是有利的，但期貨結算後一直到摩台結算前這一段時間市場資金又會開始往中低價股為主，所以近日的操作策略應該放在還在低檔區且籌碼穩定的中低價電子股，近日我們也正在佈局下一波的輪漲股請會員依照訊息低接佈局即可，新的補漲即將啟動操作不宜看的太短以免錯失月底前台股攻擊的獲利空間。

※運達投顧蕭春源分析師

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