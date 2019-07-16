IMF：數位科技改變金融 銀行不發展將被遠拋在後

國際貨幣基金組織 (IMF) 發布最新報告，認為隨著大型科技公司逐漸改變金融體系，銀行也必須快速發展金融科技，不然可能就被超越。

在題為《數位貨幣崛起》的報告中，IMF 作者 Tobias Adrian 和 Tommaso Mancini-Griffoli 表示，當前最常見的兩種貨幣形式，即現金與銀行存款，將面臨激烈競爭，甚至被超越。

但報告也說，雖然面臨大型科技公司和金融初創企業的夾擊，但是銀行不太可能消失，只是有些銀行會毫無疑問地被拋在後方，其他的銀行會發展趕上，但速度必須夠快。

由於 Facebook 有意推出名為 Libra 的加密貨幣，引起官員及央行間的辯論。雖然 Libra 有意平衡當前數位貨幣與傳統金融的發展，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 仍高度質疑，認為它對隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定，都帶來嚴重的憂慮。

IMF 這篇報告認為，與科技競爭對手相較，傳統銀行具有一定的優勢，例如能夠提高存款利率，數位貨幣如 Libra 不會有任何利息收入。但科技公司與金融初創企業的強項，是提供「便捷、具吸引力、低成本和值得信賴的服務」。

相較於各國政府常見的敵視態度，IMF 一直在研究各國研究自行創建數位貨幣的可能優點。IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在 4 月接受媒體採訪時表明，她相信在加密資產內的金融界顛覆者，對傳統銀行等現有企業，「顯然會產生影響」。