〈觀察〉迎戰純網銀 傳統銀行雙管齊下練兵鞏固客戶基本盤

三搶二的「純網銀」執照花落誰家，最快本 (7) 月底就會揭曉，面對純網銀來勢洶洶，擁有龐大客群的老行庫不敢掉以輕心，趕在純網銀問市前積極練兵，強化自家數位帳戶與行動銀行產品競爭力，鞏固客層。

在數位科技浪潮推進下，實體分行功能持續被削弱，年輕人愛用行動裝置處理生活大小事不跑銀行已成趨勢，銀行為經營數位原生代客層，近年來陸續搶推數位帳戶，目標鎖定口袋不深又想理財的年輕客層。

觀察這幾年銀行數位帳戶，清一色主打活存利率優於定存，存款利率 1% 起跳，同時結合自家信用卡、基金申購、換匯、轉行轉帳與提款等折扣優惠，將散戶常用的金融交易整合於同一帳戶，以一條龍方式鞏固基本盤也向新客戶招手。

以台新銀行為例，三年前推出 Richart 數位帳戶開始，除了活存優利基本款優惠外，也鎖定消費者常用的通路串聯至數位帳戶，標榜刷卡回饋金直接轉存至數位帳戶累積存款，結合 LINE 帳戶密集宣傳，成功圈粉年輕人埋單，堪稱目前行銷成功的數位品牌。

而擁有龐大存款戶的公股行庫，近年來也積極經營數位帳戶，包括華銀、一銀、彰銀等近期除陸續推出數位帳戶外，彰銀預計 7 月中旬針對數位帳戶，推出量身訂做的信用卡，刷卡高回饋率與擴大應用場域，企圖在數位金融時代在市場能占有一席之地。

除砸錢行銷數位帳戶外，銀行也積極改造行動銀行，以加值功能方式增加市占率，華銀的行動銀行將轉帳、換匯等長用功能結合語音助理，玉山銀行行動銀行 APP 則以掃碼支付搶進夜市小額支付商機，透過使用便利性提高客戶使用意願。