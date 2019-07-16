房市U型反轉成交量回溫 建商鎖定中南部蛋白區獵地

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年7月16號15點26分

今年房市交易量回溫，並朝中南部及蛋白區延伸，土地銀行董事長黃伯川表示，目前有不少建商朝中南部獵地，且獵地範圍除蛋黃區，也有逐漸朝蛋白區移動的趨勢。

土銀今 (16) 日舉辦公司治理與企業誠信研討會，黃伯川會前受訪表示，房市是「量比價先行」，先有量才有價格，今年全台移轉棟數共 9.1 萬戶，創 5 年來新高，反映交易量有逐漸復甦趨勢。

市場預期，台商資金回流可能推升房價走勢，但黃伯川認為，政府不希望資金炒房，因此即使量開始出來，房價應該不至於急速上漲，目前房市仍處於低點。

黃伯川表示，有別於股市 V 型反轉迅速反彈，房市通常是 U 型翻轉，目前大約位在 U 型中間偏右的位置，整體房地呈現震盪趨穩的走勢。

以區域地點來說，過去全台房價通常是北部先漲，漲不動後再慢慢往中南部長，但現在有建商發現中南部房子比較好賣，因此開始往中南部獵地，且不只搶蛋黃區，就連蛋白區也有建商開始獵地。

土銀副總何英明補充說明，今年六都土建融業務，以台中市比重最高，占比超過 2 成，且有逐漸朝郊區發展的趨勢，包括沙鹿、大甲、太平與大里等地推案量都有增加趨勢；至於一般房貸也是中南部成長速度最快。

根據土銀統計，6 都土建融餘額共新台幣 3598 億元，創下歷年新高，較去年同期增加 23.37%。