微軟Win7明年停止更新 商用換機潮加溫 日本6月電腦出貨增加16%

隨著微軟 (MSFT-US) 將在明年 1 月 14 日正式停止支援更新 Windows 7，掀起全球企業換機潮，推升今年上半年品牌商用電腦出貨，日本研調機構 BCN 15 日報告就顯示，日本 6 月筆電銷售年增 16.3%。

BCN 表示，日本筆電銷量有 2 位數成長，主要推手是微軟將在 2020 年 1 月 14 日終止對 Windows 7 作業系統的後續支援，掀起企業換機潮，且部分消費者預期日本政府將實施銷售稅，因而提早購買需求產品。

根據 IT 研究公司 IDC Japan 5 月一份報告指出，鴻海 (2317-TW) 旗下夏普，雖然受到英特爾 CPU 供應不足問題影響，今年首季家用電腦出貨量下滑 9.2%，但商用電腦出貨逆勢成長 47.7%，推升今年首季在日本市占率達 9.5%，季增 2.7 個百分點，位居市場前 4 名，而蘋果 (AAPL-US) 日本市占 5.6%。

IDC Japan 表示，日本 PC 市場首季仍由聯想、惠普、戴爾拿下前 3 名，其中聯想、惠普在商用市場也分別季成長 22.5%、73.7%，而夏普 Dynabook、蘋果則分別位居 4、5 名。

微軟 Windows 7 作業系統於 2009 年 10 月 22 日正式發布，歷經近 10 年的電腦變革，根據一份調查顯示，去年 Windows 10 作業系統市占首度超越 Windows 7，合計目前微軟作業系統在全球仍有 8 成以上市占、蘋果 macOS 系統則拿下 1 成多的市占。