受惠微軟系統更新 全球第二季PC出貨量成長1.5%

根據研調機構 Gartner 統計，在經過兩個季度下滑後，2019 年第二季會計年度全球個人電腦 (PC) 出貨量成長 1.5%，受惠於微軟的 Windows 10 更新系統而刺激了市場買氣。

微軟 windows10 系統更新刺激全球 PC 買氣

第二季度全球 PC 出貨量達 6300 萬台，優於去年同期的 6200 萬台，Gartner 高級首席分析師 Mikako Kitagawa 指出企業需要升級至最新 Windows 作業系統，他表示：「強勁的商用需求，抵銷了筆電出貨量的下滑」。

全球 6300 萬台出貨量，其中中國聯想 (Lenovo) 出貨量增長了 16%，使其市占率約為全球四分之一，甚至打敗競爭對手惠普 (HPQ-US)，位居第一。值得注意的是這兩家電腦大廠，正好處於對立的美中貿易戰各一方。

Q2 全球各大廠 PC 出貨量 (圖片: IDC)

Gartner 表示，全球第二季度 PC 出貨量在美國有 1400 萬台，比去年同期下降 0.4%。惠普和戴爾分別保持在出貨量排名第一和第二的位置。

Gartner 表示，亞太地區的 PC 出貨量較去年下降 1%，主要原因是中國市場受到關稅威脅而疲軟。

市場研究機構 IDC 先前預測，近期內 PC 出貨量恐增長了 4.7%，基於數據統計出全球 PC 供應商在這段時間內推出了 6500 萬台個人電腦。

IDC 的研究經理 Jitesh Ubrani 說：「加徵關稅導致 PC 製造商出貨過剩，但正好支持了第二季需求上升的 PC 市場」

據報導，戴爾 (DELL-US) 和惠普正在考慮將其 30% 筆電生產業務移出中國。

戴爾在全球 PC 出貨量中排名第三，市占率 17%，略低於惠普的 22%。蘋果的 PC 出貨量在近期逐漸下滑，以約 6% 的市占率排名第四。