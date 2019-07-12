新聞

受惠微軟系統更新 全球第二季PC出貨量成長1.5%

受惠微軟系統更新 全球Q2桌電PC出貨量成長1.5%(圖片:AFP)
受惠微軟系統更新 全球Q2桌電PC出貨量成長1.5%(圖片:AFP)

根據研調機構 Gartner 統計，在經過兩個季度下滑後，2019 年第二季會計年度全球個人電腦 (PC) 出貨量成長 1.5%，受惠於微軟的 Windows 10 更新系統而刺激了市場買氣。

微軟 windows10 系統更新刺激全球 PC 買氣
微軟 windows10 系統更新刺激全球 PC 買氣

第二季度全球 PC 出貨量達 6300 萬台，優於去年同期的 6200 萬台，Gartner 高級首席分析師 Mikako Kitagawa 指出企業需要升級至最新 Windows 作業系統，他表示：「強勁的商用需求，抵銷了筆電出貨量的下滑」。

全球 6300 萬台出貨量，其中中國聯想 (Lenovo) 出貨量增長了 16%，使其市占率約為全球四分之一，甚至打敗競爭對手惠普 (HPQ-US)，位居第一。值得注意的是這兩家電腦大廠，正好處於對立的美中貿易戰各一方。

Q2 全球各大廠 PC 出貨量 (圖片: IDC)
Q2 全球各大廠 PC 出貨量 (圖片: IDC)

Gartner 表示，全球第二季度 PC 出貨量在美國有 1400 萬台，比去年同期下降 0.4%。惠普和戴爾分別保持在出貨量排名第一和第二的位置。

Gartner 表示，亞太地區的 PC 出貨量較去年下降 1%，主要原因是中國市場受到關稅威脅而疲軟。

市場研究機構 IDC 先前預測，近期內 PC 出貨量恐增長了 4.7%，基於數據統計出全球 PC 供應商在這段時間內推出了 6500 萬台個人電腦。

IDC 的研究經理 Jitesh Ubrani 說：「加徵關稅導致 PC 製造商出貨過剩，但正好支持了第二季需求上升的 PC 市場」

據報導，戴爾 (DELL-US) 和惠普正在考慮將其 30% 筆電生產業務移出中國。

戴爾在全球 PC 出貨量中排名第三，市占率 17%，略低於惠普的 22%。蘋果的 PC 出貨量在近期逐漸下滑，以約 6% 的市占率排名第四。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞