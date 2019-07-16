鴻海(2317)、易華電(6552)、聯茂(6213)、大中(6435)、南寶(4766)

鴻海 (2317)：郭台銘總統初選落敗，但 6 月份再加碼鴻海 550 張，已連續 8 個月買進逾 4 萬張，累計持股達 133.7 萬多張，外資也翻多買進，目前持股比重逾 41%，激勵股價突破季線及 80 元關卡，市值站上 1.1 兆元。

易華電 (6552)：Tape-COF 載板在市場供需吃緊下，6 月及上半年營收較去年同期倍增，雙雙改寫歷史新高，目前 Tape-COF 持續缺貨及華為解禁，持續看好下半年營運表現。股價放量突破季線，挑戰半年線及 115 元關卡。



聯茂 (6213)：終端網通客戶高頻高速材料認證增加，市占率持續攀升，第二季營收創新高，季增 12.66%，下半年業績持續看好，第三季營運可望超越第二季，再創單季歷史新高。股價開高衝上 122.5 元，完成填息並創波段新高。



大中 (6435)：在英特爾、AMD 力推新品效益下，以及日本政府力推 8K 轉播畫質效益帶動下，看好 MOSFET 掀起備貨需求，積極衝刺中低壓 MOSFET 出貨量，搶攻下半年的銷售旺季。股價跳空開高，挑戰上檔 130 元關卡。



南寶 (4766)：2020 年東奧效應，球鞋客戶拉貨動能強勁，加上新品擴大出貨下，Q2 營收季增 15.8%，年增 6.6%，且成本壓力減輕，帶動獲利攀升。外資法人連 5 日買超，股價放量拉升，一舉突破 175 元，續創上市以來新天價。(鄭心丹)

