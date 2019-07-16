和泰車Q2獲利創高可期 除息首日填息率逾65%

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (16) 日除息，每股配現金股利 12 元，除息參考價 480 元，早盤即啟動填息行情，以 482 元開出後漲上 488 元，填息逾 65%，法人指出，和泰車第二季合併營收創新高，年增高達 14.22%，增幅創 9 季高點，加上轉投資事業體穩健成長，獲利創高可期，新車買氣仍熱絡，第三季動能也樂觀。

和泰車代理的 TOYOTA ，第二季以來買氣受 ALTIS 和 RAV4 熱銷拉抬，帶動上半年 TOYOTA 熱賣 55826 台，年增 4.62%，同時，LEXUS 年增幅更達 10.57% 至 9899 台，是 10 大車商成長幅度最大品牌。

在兩大品牌的帶動下，和泰車上半年合併營收達 977.76 億元，年增 4.17%，其中，第二季合併營收 549.63 億元，年增 14.22%，並創單季新高，法人樂觀看待，和泰車第一季每股純益 (EPS)4.58 元已來到 3 個季度高點，第二季起將逐漸展現獲利能力，不排除將創高。

就本業來看，據了解，和泰車汽車經銷部門獲利率第一季為 11.6%，優於去年同期 11.4%，新車款熱銷下，降價空間較小，再加上 LEXUS 品牌持續成長，法人看好和泰車全年汽車經銷部門獲利率將較去年 11.3% 提升至 12%。