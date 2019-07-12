Q2商用需求支撐PC出貨成長 CPU因素干擾雙A表現逆勢下滑

今年第 2 季全球 PC 市場出量狀況略微增溫，根據研調機構 Gartner、IDC 統計指出，受作業系統汰換，加上 CPU 恢復供貨，整季出貨較去年同期成長 1.5%，其中英特爾率先供貨大廠，加上商用換機潮動能大，前三大廠惠普、戴爾與聯想市占率提升，相比蘋果、宏碁與華碩出貨則較去年同期下滑。

Gartner 指出，企業換購帶動 PC 需求，第 2 季全球 PC 出貨量達 6300 萬台、年增 1.5%；IDC 則估出貨量為 6490 萬台、年增 4.7%。

Gartner 指出，全球 PC 市場第 2 季並未受美中貿易戰影響，受惠企業換機潮帶動，加上英特爾 CPU 缺貨問題緩解，推升出貨成長，不過 CPU 恢復供貨，供貨對象以大廠優先，前三大的市占率反而提升。

Gartner 統計 Q2 全球 PC 出貨狀況。(圖: 擷取自 Gartner)

Gartner 統計，今年第 2 季全球 PC 市場出貨量前 3 大品牌，分別為聯想、惠普及戴爾，合計占比達 64.1%，出貨量分別為 1577、1399、1065 萬台，年增 15.6%、2.6%、2.1%，反觀主打消費型機種的蘋果、宏碁、華碩，則年減 0.2%、14.4%、9.9%。

以全球市場區分，Gartner 指出，第 2 季主要是商用 PC 需求帶動成長，但在一般消費者需求仍顯疲弱，亞太地區第 2 季出貨，主要受中國內需市場疲軟，年減 1%，拉丁美洲市場則年減 3.9%，則是因為經濟、政治不確定性及 CPU 短缺分配優先權較低影響。

IDC 統計 Q2 全球 PC 市場出貨狀況。(圖: 擷取自 IDC)

IDC 同樣認為，第 2 季主要受 CPU 短缺緩解、作業系統更新帶動 PC 市場需求，加上部分廠商事先因應美中關稅提早備貨，推升品牌出貨狀況，但相比其他品牌出貨增加，宏碁第 2 季出貨則衰減約 1.7%。