蘋概股「大族激光」純益大減65% 股價打入跌停

中國境外投資人的最愛個股之一大族激光，由於意外公布預估今年上半年純益將下滑 60%～65%，今日股價在開低後立即打入跌停，最後收盤時仍高掛逾 4.5 萬張賣單。

圖: 東方財富網, 大族激光股價週線圖

大族激光是目前亞洲最大、世界知名的鐳射加工設備生產廠商，也是蘋概股之一，其預估今年上半年純益人民幣 3.57 億元～4.07 億元，年減 60%～65%。

大族激光指出純益大幅下滑主要因為受到消費電子產業周期性下滑，及部分客戶資本支出趨於謹慎的影響，上半年營收恐將年減 7%，加上產品結構與市場競爭的影響，毛利率預估將較去年同期下降 5～6 個百分點，若再結合匯兌項目等業外因素影響，導致純益較去年同期大幅下滑。

大族激光是一家以提供鐳射加工及自動化系統整合設備為主的高階電子設備製造商，其產品主要應用於消費電子、機械五金、汽車船舶、航天航空、軌道交通、動力電池、PCB 等產業。

自 2012 年大族激光打進蘋果核心供應鏈後，其消費電子類設備業務就成為貢獻營收和純益的重要來源。不過，隨著在全球智慧手機市場趨於飽和後，2018 年開始，整個手機產業處於下滑階段，加上 iPhone XR 的銷售不如預期，及蘋果砍單的情況下，大族激光業績也受到連累。

但在今年初，中國股市進入反彈，也開啟大族激光一波大漲行情。外資今年透過滬深股通持續加碼 A 股，甚至把大族激光額度「買爆」。

2019 年 3 月 5 日，港交所公告，由於大族激光總境外持股比例超過 28%，從 3 月 5 日起深港通將暫停接受該股票的買盤，也因為外資無法再買進大族激光，導致被剔除 MSCI 中國全股指數之外。

