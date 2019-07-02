2019年上半年商品表現點名 鐵礦石最佳 鋼鐵最糟

大宗商品在 2019 年上半年表現良好，根據一個追蹤它們的關鍵指數顯示，已即將收復去年遭受的損失。

今年截至上週四 (27 日)，標準普爾 GSCI 指數上漲約 15%，該指數追蹤 5 個產業的 24 種商品，其中能源佔最大權重。它去年下跌超過 15%。追踪 23 種大宗商品的彭博商品指數 (BCOM-US) 漲幅超過 4%，黃金價格權值最大。

投資公司 Goehring & Rozencwajg 執行合夥人 Leigh Goehring 表示，「當市場沈迷於貿易戰之際，有誰想到商品價格實際上今年會上漲？」「這一切都與供應有關。」

鐵礦石是帶動今年主要大宗商品漲幅的商品，同時還包括新配方汽油、美國指標原油和最近的黃金，而鋼鐵和天然氣則遭到重大衝擊。

S&P Global Platts 的 Metals Americas 內容總監 Joseph Innace 表示，鐵礦石供應緊張，加上需求旺盛。反映輸出至中國 62% 鐵粉現貨價格的產業指標基準 Platts IODEX，週四價格為每乾公噸 116.35 美元，比年初價格高出 61%。截至週四，紐約鐵礦石期貨今年來上漲約 57%。今年 1 月巴西淡水河谷礦區內的水壩潰堤，導致淡水河谷鐵礦石產量下降，引發全球材料短缺。Innace 表示，與主要依賴廢鐵來製造鋼鐵的美國不同，中國約有 90% 的鋼鐵產量來自鐵礦石。

鋼鐵價格受到需求疲軟的影響。截至週四，指標 S&P Global Platts 美國熱軋卷基準價格今年下跌近 30%，收報每短噸 520.25 美元。

Innace 表示，美國鋼廠一直在買進含鐵量較少的廢金屬，而從鋼廠購買金屬加工以供下游分銷的鋼鐵服務中心，一直在消耗它們的庫存，而非買進新鋼。

與此同時，由於地緣政治緊張局勢和全球利率下調的預期，黃金在一週內上漲超過每盎司 100 美元。期貨週二 (25 日) 收於每盎斯 1418.70 美元，是近 6 年來的最高點。Sprott 資產管理公司 CEO John Ciampaglia 表示，「我們堅信這是黃金的突破，而不是假性需求。」

Goehring 表示，自從東北部煉油廠停擺後汽油價格飆漲。據 GasBuddy 指出，最活躍的新配方汽油期貨週四收於每加侖 1.95 美元，2019 年來上漲 47%。美國零售汽油價格為 2.702 美元，較 1 月 1 日高出 16%。

由於石油輸出國家組織 (OPEC) 在全球供應緊張的情況下減產，汽油的上漲恰逢西德州中質原油 (WTI) 價格大幅攀升。WTI 期貨週四收於每桶 59.43 美元，同比上漲約 31%。

然而，天然氣是跌幅最大的商品之一，週四期貨價格為每百萬英熱單位 2.324 美元，今年來下跌 21%。Libertas Wealth Management Group 總裁 Adam Koos 說，「供應和存儲建設仍然是個基本的問題所在，」他說，到目前為止，這是一個氣候溫和的夏季，但對 7 月可能更熱的預測可能會提振需求。

Wells Fargo Asset Management 多重資產策略師 Brian Jacobsen 說，就總體情況而言，「只要談到商品，總是需要預期出現一些意外情況，這就是為什麼我們更傾向於透過採取相對價值方法來管理風險，」「這意味著買進一種商品，同時賣掉另一種，並從兩者之間的回報差異賺錢。」

這就是像是今年稍早時因預期洪水將減緩播種季而買進玉米期貨，同時在全球成長擔憂的背景下賣出石油。不過他們現在正在考慮逆轉這種交易，因為中東緊張局勢加劇會給石油帶來上行風險。