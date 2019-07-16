聯電除息首日市場觀望 早盤陷貼息

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (16) 日除息，每股配 0.59 元現金股利，除息參考價 14.3 元，不過，由於 6 月營收回落，寫近 3 個月低點，加上大環境不確定因素高，公司對後市審慎看待，市場也觀望下半年，今日未能展開填息行情，早盤開高後一路走低，跌幅逾 2%，陷貼息窘境。

聯電第 2 季營收 360.31 億元，季增 10.58%，年減 7.26%，順利達標；上半年累計營收 686.14 億元，年減 10.13％。不過，繼 5 月營收創 7 個月新高後，6 月營收回落，為近 3 個月低點，合併營收 117.07 億元，月減 4.38%，年減 12.4%。

據聯電預期，第 2 季晶圓出貨量將季增 6-7%，ASP 估增 3%，營收將顯著上揚，季增率可望達到 1 成，第 2 季財測順利達標。聯電也說，第 2 季產能利用率估約在 84-86%，營運將回溫，毛利率可望落在 11-13%。

展望第 3 季，聯電表示，目前客戶需求並未有太大變化，但不確定性因素高，公司內部對下半年景氣仍有疑慮，將會審慎因應，盼第 3 季能有旺季效應，將力拚今年維持市佔率，至於今年全年的表現，希望能有全球晶圓代工廠的平均成長比例。

外資對聯電後市保守看待，連續 3 日大賣聯電，賣超張數均逾 1.7 萬張，共逾 5.4 萬張，反觀投信則是連 5 日大買聯電，近 5 個交易日買超張數近 2.8 萬張。