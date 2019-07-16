大立光、鴻海出頭撐盤 台股沿5日線緩步上揚

台股今 (16) 日在權值股鴻海 (2317-TW) 與大立光 (3008-TW) 撐盤下，沿 5 日線墊高，盤中最高來到 10899.84 點，逼近 10900 點，成交量也放大至 1200 億元，不過相較電子權值股，台塑四寶在平盤下震盪，金融權值股中信金，受掏空案利空影響，午盤前盤下震盪。

觀察今日權值股走勢，大立光受惠第 3 季 iPhone 新機拉貨帶動，今日股價最高至 4325 點、漲幅逾 2%；鴻海在創辦人郭台銘角逐國民黨總統初選失利影響，市場期盼郭台銘可重回鴻海掌兵符，午盤前股價站上短均線，最高漲逾 2%；而本周四將召開法說會的台積電 (2330-TW) ，股價也力守平盤以上。

盤面上多頭主攻半導體族群，包括同欣電、力成、南茂、矽力 - KY 等，股價全面走揚，也帶動電子股和碩、國巨、光寶科、聯詠等走勢。

另外，群創 (3481-TW) 展現護盤決心，從今日起預計買回 8 萬張庫藏股，盤中股價也漲逾 2%。

今日除息個股方面，晶圓代工廠聯電 (2303-TW)早盤開高震盪走低紅翻黑，跌幅逾 2%，未順利填息，遠傳 (4904-TW) 也同樣在盤下震盪陷貼息窘境，不過矽力 - KY(6415-TW) 股價則守穩平盤之上，朝填息路邁進。

金融股方面，中信金 (2891-TW) 高層涉嫌掏空，外資急倒貨逾 2 萬張，午盤小跌 0.15 元，跌逾約 0.75%，股價持續跌破半年線，不過富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW) 穩在平盤之上。

法人表示，美股三大指數續創高，但台股未同步上攻，反映了市場觀望氣氛濃厚，多頭等待周四的台積電法說會展望看法。