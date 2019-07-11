三星Galaxy Note 10/10+來了 垂直相機搶先曝光 螢幕尺寸大升級

距離三星 (005930-KR) 發表 Galaxy Note 10 不到一個月，便有官方 3D 彩現圖在網站與部落格間流傳，根據釋出的圖片顯示，新的旗艦機 Galaxy Note 10 和 Note 10 Plus 在螢幕尺寸上有所提升外，外型上也和前一代 Galaxy Note 9 完全不同。

三星 Galaxy Note 10 的 3D 彩線圖外觀和 Galaxy Note 9 完全不同 (圖片: 翻攝自 Phone Arena)

新旗艦機尺寸分別是 6.3 吋和 6.75 吋，採用 Infinity-O 螢幕設計，特點是極薄且直達螢幕頂部的邊框。

Note 10 Plus 搭載 1000 萬畫素相機，不過和上一代最大不同的外觀設計，是背後的垂直相機，三星從 Galaxy Note 8 以來沿用的水平相機設計，如今已被取代成與華為手機相似的垂直相機，且擁有三個獨立感測器。

部落格釋出的三星 Galaxy Note 10 系列擁有垂直相機 (圖片: 翻攝自 Phone Arena)

Note 10 旗艦機和 Galaxy S10 + 同樣搭載 1600 萬畫素的超廣角相機，且支援 2 倍光學變焦的 1200 萬畫素的長聚焦相機，同時將會配有和 Galaxy S 10、Galaxy A80 同樣的「飛時測距」(ToF：Time of Flight) 感測器，且不只一個。

ToF「飛時測距」(ToF：Time of Flight)，是一款能夠增強相機散景渲染的輔助元件，甚至能應用於 AR 和臉部識別等功能上。

手機內核部分，Galaxy Note 10 將根據其發行銷售地區的不同，使用不同的處理器，對於美國市場，三星將會採用高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 的驍龍 855 旗艦處理器，並搭載 8G 記憶體和 128GB 的儲存容量。

歐洲市場則會採用三星自家的旗艦級晶片「Exynos 9820 處理器」，擁有同樣標配的 8G 記憶體和 128GB 的儲存容量，與 Galaxy S10 系列非常相似，不過據傳三星正在為 Galaxy Note 10 系列開發最新一代處理器，Exynos 9825，將採用 7 奈米製程，以提升性能和效率。

三星將在美國時間 8 月 7 日的 Unpacked 發表會上，正式發表 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10 + 旗艦智慧手機，同場還會發表三星智慧手錶 Galaxy Watch 2 和新平板 Galaxy Tab S6。

傳言三星正在為 Galaxy Note 10 + 準備另一款 5G 版本的旗艦機，並提供給美國電信業者 Verizon 獨家購買，不過消息釋出訊息甚少。