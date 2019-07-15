美股盤中─ 財報季展開 投資人謹慎 股市於狹幅進行整理

美國股市週一中場於狹幅範圍內進行整理。第二季財報季展開，投資人態度謹慎。主要指數開盤上漲至新高點，而後回檔。

台北時間 23:45

道瓊工業平均指數下跌 16.02 點或 0.06% 至 27316.01。

Nasdaq 指數上漲 1.23 點或 0.02% 至 8245.37。

S&P 500 指數下跌 2.54 點或 0.08% 至 3011.23。

花旗集團為財報季揭開序幕，公布第二季獲利高於預期。盤前交易中，花旗股價上漲，但股市開盤後，其股價下跌逾 1%。

本財報季展望不佳，根據 FactSet 公司數據顯示，分析師預期 S&P 500 企業第二季獲利下降 3%。

分析師說，獲利預期偏低，提供了公布值意外偏高的可能性，也提供了股市上漲的機會。但投資人仍將評估利多經濟消息與降低利率的支撑，與企業財報，全球經濟減緩及貿易緊張的壓力。

上週，主要指數創新記錄高點，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會聽證會中，表示可能即將降息，提供了股市利多。上週四，道瓊收盤首度站上 27000 點大關，上週上漲 1.5%。

分析師說，股市仍未見疲弱訊號，大多回檔僅延續幾天，而後便再度上漲，並創新高點。整體而言，看來由現在到 8 月，投資人仍願意承擔風險，到 8 月，股市出現高點的可能性便增加。

中國今日公布第一季經濟年率成長 6.2%，創 27 年以來最低水準，中美貿易戰帶來壓力。川普總統發布推文指出，中國經濟成長減緩，是中國希望達成貿易協定的原因。

投資人將持續注意中美貿易戰發展。週日報導指出，美國可能於二週內，核准企業對中國電信大廠華為恢復銷售。華爾街日報報導，由於加入了黑名單，華為計畫在美國大舉裁員。