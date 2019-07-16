美股盤後 — 花旗交易收入遜預期  那指創歷史新高

週一 (15 日) 儘管花旗最新財報營收、獲利優於預期，但淨利差下滑、交易收入遜預期，而聯準會 (Fed) 降息預期，拖累金融股走低，科技股與醫療股上揚消弭金融股跌勢，推助那斯達克指數收盤創歷史新高。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 27.13 點，或 0.10%，收 27359.16 點。

那斯達克指數上揚 14.04 點，或 0.17%，收 8258.18 點。

標普 500 指數上揚 0.53 點，或 0.02%，收 3014.30 點。

費城半導體指數上揚 11.64 點，或 0.77%，收 1515.92 點。

標普 11 個主要板塊有 3 個板塊收低，公用事業、非必需性消費與資訊科技領漲；能源、金融、工業板塊領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.50%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.78%；臉書 (FB-US) 下跌 0.47%。

半導體類股亦有漲跌，AMD (AMD-US) 上揚 3.55%；Skyworks Solutions (SWKS-US) 上揚 1.27%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 1.11%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.28%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 1.19%；美光 (MU-US) 下跌 0.25%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.20%。

花旗 (C-US) 第二季財報營收與獲利皆優預期，但淨利差下滑、交易收入遜預期，引發其股價週一走低，拖累金融股下跌。

花旗 (C-US) 下跌 0.084%；高盛 (GS-US) 下跌 1.12%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.98%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.78%。

台股 ADR 以聯電領漲。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.63%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.43%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.52%。

企業消息方面

PayPal 共同創辦人 Peter Thiel 指控 Google 叛美投陸，呼籲美國情報機構 (FBI 與 CIA) 應著手調查 Google 是否與中國軍方合作，懷疑 Google 高層已徹底遭中國情報滲透。

外媒報導，博通 (AVGO-US) 擬收購賽門鐵克 (SYMC-US) 觸礁，雙方已停止交易談判，上週一傳出博通正準備出手 220 億美元現金收購盡職審查之後，28 美元以下，賽門鐵克嚴詞拒絕接受這個價格。博通週一股價上揚 1.03%，賽鐵暴跌 10.68%。

電商巨頭亞馬遜宣布將以 3236 顆衛星覆蓋全球，建立全球高速網路，週一摩根士丹利稱此業務將帶來 1000 億美元的商機。

波音 (BA-US) 週一股價下滑 1.03%，繼聯合航空 (DAL-US) 後，美國航空 (AAL-US) 也決定將該公司旗下波音 737 Max 11 月初前的航班全數刪除，而且 波音 737 MAX 型客機至少要到 2020 年第 1 季才可能復飛。

蘋果專注於在印度推動價值而非追逐銷量的新戰略，已停止在印度銷售平價的智慧型手機 iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus，但這所有四款型號仍繼續在美國銷售。

華爾街分析

在週一花旗公布最新財報之後，週二金融企業將迎來財報重磅日，盤前行業領頭羊摩根大通、富國銀行與高盛將公布最新財報。

Factset 預計標準普爾 500 指數成分股企業盈利將下降 3%，將是三年來首度出現季度下降。

Bruderman Asset Management 首席市場策略師 Oliver Pursche 表示，美國股市可能會受到抑制，直至出現更多 (財報) 結果，這絕對是一個觀望的環境，花旗看起來有點令人失望。

Villere Balanced Fund 投資組合經理 Lamar Villere 表示，強勁財報可能會進一步提振美股。我們認為本季財報獲利整體上是正面的，今年美企一直不好，但我們還有上行空間。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一表示，如果本周與中國貿易代表進行電話會談取得成果，他和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 可能會前往北京進行貿易談判。

Nuveen 資產管理公司分析師 Bob Doll 說：「我們擔心投資者似乎過於相信聯準會將降息、美中貿易爭端將很快得到解決、中國的大規模刺激計畫將推動全球經濟增長，我們認為實際上，這些都是一個艱巨的任務。因此，市場風險更傾向於下行。」