美股盤前─指數期貨小幅上揚 投資人擔憂中國經濟減緩

鉅亨網編譯郭照青 2019年7月15號20點1分

在中美貿易戰持續的衝擊下，中國經濟成長創下近 30 年來最低水準。

週一公布的政府數據顯示，中國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長 6.2%，創 1992 年以來最低單季成長率，低於前一季的成長 6.4%。

中國 6 月經濟成長優於預期，但可能並非經濟反轉的開始。分析師預期，未來中國經濟將進一步疲弱。

美國銀行業將於週一開始陸續公布財報。今日股市開盤前，花旗將率先公布第二季財報。

投資人將密切注意銀行業執行長的談話，談降低利率對銀行業獲利的衝擊。

近來因預期聯準會 (Fed) 很快將降息，美國股市大幅上漲。降息使得企業借款更為便宜，有利增加獲利，但銀行業例外。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨小幅上揚，道瓊指數上漲約 50 點。

歐洲股市於早場交易中，狹幅整理。英國與德國股市上漲約 0.2%，法國股市則微幅下滑。

亞洲股市今日收高。香港恆生指數收高 0.3%，日經指數上漲 0.2%，上海綜合指數漲幅達 0.4%。

上週五，美國股市收高。道瓊上漲 0.9% 至 27332 點，創新收盤高點。Nasdaq 收高 0.6%，S&P 500 漲幅為 0.5%，收盤首度站上 3000 點。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布紐約州 7 月製造業指數。