內閣離職率恐續增 傳川普有意撤換商務部長羅斯

在美國勞工部長阿科斯達 (Alexander Acosta) 宣布辭職後，川普內閣可能還會再走一人；外媒報導稱，在聯邦最高法院暫緩於人口普查增列公民身分問題的行政命令後，總統川普對其政治盟友透露，有意撤換商務部長羅斯 (Wilbur Ross)。

川普先前堅持，要在明年的人口普查問卷上，增列公民身分問題，但遭聯邦最高法院封殺，使川普對商務部轄下人口普查局的能力，大感不滿，加上美國在貿易談判中失利，讓川普動了撤換羅斯的念頭。

根據 CNBC 報導，部分白宮官員認為，羅斯可能會是下一個走人的內閣成員，且夏天結束前就會離開。

據悉，川普頻頻向白宮官員以外的盟友透露，他考慮撤換羅斯；不過，由於阿科斯達才剛宣布辭職，也有人預期，短期內，川普不會開除羅斯。

阿科斯達是川普任內第 9 個走人的內閣首長，若羅斯真的被川普炒魷魚，將使離職首長人數攀上兩位數。

羅斯上月曾數度對美中貿易談判表達看法，在 20 國集團 (G20) 峰會登場前，他便強調，「川習會」可發揮鋪路作用，有助推動貿易磋商，但還無法達成最終協議。

羅斯亦稱，美國所尋求的，不是在與中國的貿易問題上取得勝利，而是希望達成對雙方皆屬合理的協議。

在美國貿易談判代表團中，相較於態度強硬的貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，羅斯和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，皆被視為溫和派。