【華冠投顧】賣壓消化頗快速 多頭步伐仍穩健 《生技奇峰》急奔 「被動元件」怎看?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提過「大盤短線賣壓稍重，多方控盤者面對比較重的賣壓有兩種處理方法，一種是震盪整理個幾天，讓成交量和 "委賣張數" 降下來，待沉澱完獲利了結賣壓之後再攻；另一種是點火具備人氣的族群吸引追價買盤進場，帶動台股直接放量並往上吃掉賣單。不管採行何種方式，只要短線 "不見增量下跌黑Ｋ"，台股都屬強勢多方格局」。

上週五美股持續創高，不過受到亞股早盤表現疲弱、內部除權息逐日蒸發點數拖累，今日大盤一度回檔下測月線，所幸下跌過程不見前述價跌量增情形，"大盤委賣張數" 亦隨上週五整理而下降，此外，代表內資態度的 OTC 指數明顯持強、週四即將法說的台積電硬挺、大盤低檔湧現買盤、陸股開低走高...，大盤回測月線後隨即展開急拉，終場倒漲 + 52 點，還原權息再創波段新高，OTC 指數 + 0.74% 同創新高。

昇楷自 5/30 摩台期結算當天看好台股會正式展開多頭反擊，迄今為止大盤若是還原權息已逼近五月初的今年最高點，近來市場上越來越多人在這個高檔位置看空作空，所謂 "漲多就是最大的利空" 固然不錯，然而光憑感覺預設高點卻是危險的做法。

＜生技奇峰＞

月初看好 7/25～7/28「2019 亞洲生技大展」將帶動族群表現，因此於 7/2【飆股高峰會】分享了中期整理到尾端的《(生技奇峰) 6472 保瑞》給大家佈局。

此後《6472 保瑞》緩步走高，今天一舉 + 6.1% 來到 165，"創新高" 表示有買的都賺錢，福氣啦！

＜被動元件族群＞

上週五被動元件族群成交量普遍極縮且逆勢拉尾，整理過程有至尾端跡象，然而節骨眼上龍頭《2327 國巨》卻遭外資再度補槍降評，並建議別為了現金股利買進國巨。

受此利空衝擊，今日《2327 國巨》增量下跌且帶動《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》跟跌，所幸三巨頭的主要短線支撐都有守，加上追殺量不大、二線股相對強，故待短線反應完利空之後，仍有一搏機會，只是在選股上仍以線形結構相對強勢的二線股為較佳選擇。

＜強勢股＞

強勢股方面，受國民黨總統初選結果揭曉，今日高雄概念股表現最為突出，指標股《2702 華園》漲停一字鎖死，《2736 高野》、《1432 大魯閣》、《9906 欣巴巴》跟進漲停，《2704 國賓》亦有大漲表現。

此外各大族群也普遍有指標股冒出頭，像是記憶體族群《2337 旺宏》、《2408 南亞科》；散熱族群《3653 健策》、《6230 超眾》；PCB 族群《2316 楠梓電》、《2368 金像電》；生技股《4164 承業醫》、《6472 保瑞》... 等

＜弱勢股＞

弱勢股方面，受比特幣短線重挫衝擊，挖礦概念股《6150 撼訊》《2399 映泰》跌勢不止；短線正乖離偏大或基期較高的《8086 宏捷科》、《2455 全新》、《3665 貿聯 - KY》.. 等個股則進行漲多修正。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。