【豐銀投顧】祥碩也創波段新高，還有更多潛力股！

◆盤勢分析

筆者在 7/4 時有提到 5269 祥碩有 TYPE C 的題材值得留意，經過了一週左右的發酵，終於在今天創下短線波段新高。而且一時間，我們長線以來也一直看好的 6269 台郡同樣創下波段新高。同一時間我們今天還佈局了數檔股票，為何我們上週明明看本週會震盪，卻還如此勇於進場？原因就是長線我們仍然首多呀！既然長線看多，那麼短線有拉回不進場，更待何時？。

報載，祥碩 6 月營收達 2.86 億元，月增 46.57%，年減 15.57%，前 6 個月累計營收 18.25 億，年增成長 20.3%。受惠於大客戶 AMD 最新第三代處理器上市，祥碩 6 月營收較上個月呈現雙位數成長，股價也帶量上攻。法人預期在 AMD 市佔率持續攀升之下，下半年相關晶片組訂單出貨將倍數成長，祥碩下半年營運可望攀上高峰。這些筆者在先前就已經告知小老鼠 168-937 家族成員了，從介紹到今天，股價不斷創高，抱的可說是非常安穩。

另報載，步入第三季傳統旺季，蘋果 iPhone 新機進入拉貨期，天線新增 MPI（異質 PI）、LCP（液晶高分子）軟板使用，台郡（6269）奪新品訂單，營運本月起將轉強，下半年營運動能可望明顯增溫；在 5G 的布局也將加速，策略結盟國際品牌與晶片大廠等，期在未來智能通訊產業中拔得頭籌。台郡加速 5G 布局，第二季在高雄廠與大陸昆山廠動工，投入百億興建新廠與倍增產能，並持續擴大新天線產品的市占率；法人指出，台郡藉提前跨入 5G 新技術優勢，將策略結盟國際品牌與晶片大廠等，提供客戶完整服務，可望在未來 5G 智能通訊產業領先勝出。

除此之外，今天我們又持續買進一檔 PCB 股、一檔散熱股、還有一檔小尺吋面版股。今天我們暫且保留，只能告訴你我們買的這三檔股票今天都在買進後股價就動了，目前全都處於獲利狀態，未來的盤勢不用多說，就是多頭！只是多頭來了，你該如何佈局，這就要多加研究了！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師