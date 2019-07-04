威脅展開貨幣戰？川普：中國、歐洲操控匯率 美國應還以顏色

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月4號9點42分

美國總統川普週三 (3 日) 指責，中國及歐洲正在進行「大型貨幣操控遊戲」。他表示美國應該採取相應的措施，這一說法似乎威脅即將展開貨幣戰。

在這之前，美國政府剛發布最新進出口數據，美國 5 月貿易赤字上升至 555 億美元，創 12 月以來高點，也高於分析師的預期。2 小時後，川普在推特上發表對中國與歐盟操控貨幣的指責。

川普表示，中國和歐洲「向系統注入資金」，以與美國相抗衡，美國應該像他們這麼做，不然就只能像個傻瓜，禮貌地坐視其他國家操弄匯率。

川普推特

美國財政部每半年都會發布匯率報告，在 5 月底最新的報告中，並沒有將中國、歐元區或任何其他政府列為「貨幣操縱國」，不過將中國及其他 8 個國家列為觀察名單。

美國 4 日為國慶假日市場休市，3 日股市也提前半日收盤，外匯市場交投清淡，也未因為川普威脅貨幣戰的言論而有波動。

川普在 2016 年競選時，威脅要將中國列為匯率操縱國，即使上任後並沒有這麼做，但仍多次以言論指責中國及歐洲。川普上個月加強了對美元走勢的關注，因為歐洲央行先前表示，可能再進一步寬鬆，造成歐元兌美元走弱。

針對出口疲軟，川普在 6 月 18 日表示，聯準會一直不降息，讓美國出口商處於競爭劣勢。在 6 月 26 日時，川普進一步說，他寧願讓歐洲央行總裁德拉吉掌控聯準會，更能促進經濟。