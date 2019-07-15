價格有壓+需求轉弱 台勝科Q2稅後純益恐季減4成

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 受到矽晶圓價格下修及需求轉弱影響，今年第 2 季獲利表現將較第 1 季衰退，若從台勝科大股東台塑 (1301-TW) 公告的認列轉投資損益來推算，台勝科第 2 季單季稅後純益約 6.2 至 6.3 億元，季減約 4 成，每股純益約 1.5 至 1.6 元。

台勝科第 2 季以來，受記憶體市況不佳影響，8 吋矽晶圓需求轉弱，價格開始修正，4 月起營收跌破 10 億元大關，4、5 月營收則持續衰退，分別為 9.6 億、9.4 億元，6 月則微幅回升至 9.5 億元，且第 2 季單月營收均較去年同期衰退超過 28%，也讓市場憂心第 2 季獲利表現恐有壓。

據台勝科大股東台塑日前所公告的第 2 季財報來看，今年上半年台塑認列台勝科的轉投資損益，較去年同期減少 3 億元，以此推算，台勝科第 2 季稅後純益約 6.2 至 6.3 億元，季減約 4 成，年減約 6 成，每股純益約 1.5 至 1.6 元，為近 5 季來新低。

台勝科日前表示，由於第 3 季需求展望比第 2 季更疲弱，預估第 3 季將是全年營運谷底，營收、獲利恐續修正，最快第 4 季營運可望回溫。

台勝科第 1 季雖受 12 吋矽晶圓單價下滑，加上需求趨緩，但 8 吋矽晶圓價格仍維持平盤到小幅上漲，使單季每股稅後純益達 2.69 元，較上季與去年同期成長。