高雄概念股提前發動 華園直奔漲停、國賓緊追在後

國民黨總統初選今 (15) 日上午將正式揭曉結果，高雄市市長韓國瑜將北上，出席早上 11 點由黨主席吳敦義召開的記者會，引發外界聯想，高雄概念股早盤也提前發動，華園 (2702-TW) 開盤隨即漲停鎖死，國賓 (2704-TW) 漲逾 9%，維格 (2733-TW)、大魯閣 (1432-TW) 和五福 (2745-TW) 等均有 1.5% 以上漲幅。

國賓 6 月合併營收月增 0.85%、年減 7.31%，上半年合併營收 14.67 億元，年減 2.03%，不過，據了解高雄國賓近來住房相當熱絡，一般房型在周末是一房難求，加上高雄國旅正夯，整體暑期表現可望優於去年同期。

華園表示，高雄六合館上半年住房業績年增幅達 40%，除了團客來客成長，主要是造訪高雄的國內外自助行旅客增加，隨著加強與網路訂房業者合作，有效帶動 OTA(網路訂房平台) 業務拉升 15%。

華園六合館 5 月住房淡季住房率 65%，但 6 月已成長到超過 70%，華園透露 7 月是「國旅最旺季」，樂觀看待暑期的訂房表現，法人看待華園營收月月衝高可期。

而漢來大飯店指出，6 月平均住房率 70%，7 月目前看到已有 85%，8 月有 80% 水準，隨著住房訂單持續湧入，後市業績成長樂觀。