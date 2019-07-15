六角旗下王座揮軍香港 兩品牌10月開店

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (15) 日宣布「APEC 亞太拓展計劃」策略再下一城，子公司王座國際正式與香港 Café Deco Group 餐飲集團 (其士泛亞控股) 簽約，以授權方式將牛肉麵品牌「段純貞」和日本炸牛品牌「京都勝牛」推進香港餐飲市場。

王座說明，「段純貞」和「京都勝牛」均預計 10 月在東港城商場開設首店，未來展店也會以商場為優先。

據市調機構 Frost & Sullivan 調查，香港的餐飲市場規模預估在 2022 年可達港幣 1127 億元，王座表示，和 Café Deco Group 合作後期望借助其在香港的經營開發能力，快速發展連鎖。

Café Deco Group 餐飲集團在香港、澳門和雪梨擁有超過 15 個品牌 30 間餐廳及酒吧，Café Deco Group 主席周維正表示，集團旗下以西餐品牌為主，有計畫要開設中餐廳，在接觸許多知名牛肉麵品牌後，認為段純貞牛肉麵最適合在香港發展，而在接洽過程中，也對王座所代理的京都勝牛留下深刻印象，因此決定一口氣簽下兩個品牌。

王座餐飲是從 2016 年從六角國際切割出來的正餐事業體，由六角持股 74%，旗下擁有杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將煎餃和京都勝牛等品牌，目前以杏子日式豬排和京都勝牛營運狀況較佳，今年展店以京都勝牛為主，預計再增 5 家，同時代理新品牌日本太陽番茄拉麵，並將既有營運欠佳的大阪王將煎餃改裝。

王座強調，全年營運力拚損平。