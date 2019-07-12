台灣金聯平價屋銷售率逾9成 台南市小東路華廈最搶手

高房價時代平價屋顯得相對搶手，台灣金聯今年的平價屋專案今 (12) 日在律師見證下舉行公開抽籤，今年共吸引 851 人登記申購 48 戶，出售率高達 92.3%，其中以位於台南市小東路總價 238 萬的華廈最熱門，吸引 88 人登記申購。

台灣金聯表示，今年推出 52 戶中，有 4 戶因地理位置偏遠等因素無人登記，而已售出的 48 戶中有 46 戶因有 2 人以上參與登記，根據規定以公開抽籤方式決定。

台灣金聯表示，今年熱門的登記申購標的包括台南市、台中市與台北市華廈，其中台南市小東路的平實營區的華廈，吸引 88 人登記申購，另外，台中市南區復興路二段、台北市林森北路的華廈，以及新北市南勢角的南方之星 2 戶捷運共構宅也有超過 50 人登記，堪稱今年的熱門標的。

台灣金聯表示，今年的平價屋登記，除了台北市、苗栗縣與高雄市旗山等 4 戶無人登記外，其餘縣市物件幾乎全數完銷，也打破過去的銷售紀錄，出售率超過 9 成以上。

台灣金聯代理董事長郭文進表示，位於高雄市旗山與苗栗縣的平價屋，因地理位置較為偏遠，因此無人登記；而位於台北市北投區自強街的二房中古公寓，可能因過去曾發生過火警，影響民眾登記申購意願。