建設經費活水 陸上半年地方債已達全年預算逾七成

本週中國待發行的地方政府債券達人民幣 757.96 億元，與上週的發行規模人民幣 300.34 億元相比成長逾 1 倍，創下進入 7 月份以來的一波高峰。不過，與 6 月份相比，這一規模算是適中水準。

根據中國財政部公布數據顯示，6 月份，中國 31 個省發行 183 檔地方債，發行金額合計人民幣 8995.51 億元，月增 196%。其中，新增債券部份發行人民幣 7170.35 億元，資金以流入土地儲備的比重最高，達人民幣 1903.15 億元，比率為 26.5%。

資料來源: 中國債券信息網, 鉅亨網製圖

其次為用在保障性住房、棚戶區改造方面，金額達 1848.62 億元；交通運輸方面，則是為人民幣 1258.29 億元，排名第三。

今年上半年，中國地方政府發行債券 651 檔，合計金額達人民幣 2.84 兆元，其中，發行一般債券人民幣 1.29 兆元，專項債券人民幣 1.55 兆元。

若依債券性質區分，發行新增債券達人民幣 2.18 兆元，發行再融資債券人民幣 6493 億元，發行置換債券人民幣 115 億元。

今年度新增地方政府債券額度為人民幣 3.05 兆元，以今年上半年發行額度來看已達到預算的 71.26%，其中，一般債券達成 87.37%，專項債券達成 64.49%。以 71.26% 的比率來看，去年上半年只有 15.34%。

中國地方政府取得資金唯一管道就是發行地方政府債券，今年地方債發行速度史無前例，新增舉債規模也是史上最高。由於地方政府舉債籌資主要用於基礎設施等重大項目建設，這對穩定經濟成長意義重大，因此備受市場關注。

而今年中國新增債券發行速度變快，跟債券額度提前下達和中國中央政府催促地方加速舉債有關。

過去中國地方政府新增債券需要等 3 月份中國兩會確定額度後，再層層下達給各省、市、縣，因此常態是「上半年舉債緩，下半年狂舉債」。

但中國為了穩定經濟成長，充分發揮債券資金效益，在 2018 年底中國人大已授權，中國國務院可提前下發人民幣 1.39 兆元的新增債券舉債額度給予地方政府，因此地方政府在今年 1 月份開始舉債較過去積極。

