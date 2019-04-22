時碩樂觀看今年可望快速成長 航太動能最熱

金屬精密加工製造商時碩 (4566-TW) 今 (22) 日在證交所舉辦業績發表會，董事長黃亞興指出，隨著工業應用和航太應用事業的成長，樂觀預期公司營運仍將快速成長，至於馬來西亞併購案，預計年底完成第二階段，將挹注部分營收表現。

時碩生產應用於汽車、工業與航太精密機械加工零組件，去年營收比重分別為燃油傳動系統 39%、工業 25%，汽車安全系統 24% 以及航太 12%，燃油傳動系統、工業應用和航太營收年增長率分別為 16%、18%、53%。

展望今年，時碩認為，營收成長動能仍來自工業應用和航太應用，為持續擴大競爭力，去年底公告分二階段取得馬來西亞 Allied Advantage Sdn. Bhd. 70% 股權，黃亞興說明，此案目前已取得 19%，預計年底前併入剩餘的 51%，可提升時碩鍛造、沖壓等機械加工能力。

另一方面，中科二林園區第一期工程將於下半年動工，分別 3 期，第 1 期預計 2021 年底完成，2022 年開始貢獻營收，屆時約可增加 2 億元的營收規模。

另外，黃亞興相當看好航太業務的成長潛力，「是可持續 10 幾年的商機」，主要是亞洲航線成長空間大，隨著機隊數量成長，推升 LEAP 引擎具強勁成長需求。

同時，目前歐美一階大廠外包增加，且一二階供應商將製造聚落陸續移往亞洲，有利時碩取得更多訂單。

長期來看，時碩現有航太客戶新產品達 5 年以上訂單能見度，因此，時碩已設定目標是，至 2023 航太營收較去年的航太營收成長 2 倍，屆時占總營收比重可達 15%。