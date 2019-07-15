盤前財經大事搶先讀2019年7月15日

今日操盤前瞻

日本股市休市一日

中國 Q2 國內生產總值

除權息：中信金、威剛、矽創、技嘉、仁寶、創惟、晶心科、復盛應用、卜蜂、德麥、遠百、統一實等

〈台股風向球〉三大事件左右本周行情 多方打游擊邊打邊跑

台股上周周線終結連 2 黑，周漲 38.62 點，主因聯準會主席鮑爾暗示降息，有利資金行情續航，要留意的是，本周三有台指期結算、周四台積電法說，及美國財報周登場，不確定因素多，台股交易員認為，本周將繼續見到多方打游擊戰，交投可望維持一定熱度，但小心打帶跑沒有主流股。閱讀全文...

〈觀察〉記憶體現貨價反彈 二因素決定價格能否續揚

記憶體市場去年下半年起進入景氣修正期，近來受日韓貿易戰影響，加上大廠減產效應發酵，供給端獲改善，DRAM、NAND Flash 價格紛紛喊漲，不過，雖然短期內供給縮減預期心理，帶動價格止跌反彈，但價格漲勢要有支撐，仍得視大廠庫存去化程度，及第 3 季電子業旺季市場需求力道。閱讀全文...

台積電本周法說 聚焦六大重點 全年財測牽動下半年景氣動向

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (18 日) 召開法說，公布第 2 季財報與下半年展望，市場將關注台積電是否調整今年財測目標、下半年半導體景氣、產業供應鏈庫存調整、美中貿易戰最新影響、各製程技術客戶採用情況及今年資本支出金額。閱讀全文...

〈觀察〉兩個因素 美元保單買氣直直落

美元保單今 (2019) 年買氣直直落，其中，5 月美元投資型保單銷售金額更創下單月新低，主要是因為貿易戰害美元變貴，加上保單宣告利率連續調降，都影響美元保單的投保買氣。閱讀全文...

【邱志昌專欄】不可能任務—調高今年度盈餘目標！

進場買進股票時機非常重要。這些時機包含：除息前、系統性風險中、除完股息後股價大跌時；或是這家公司將被併購前。總而言之，低價買進才是投資贏家。但是在任何時候，即使市場趨勢上揚，但大多夾帶著多項利多與利空、五味雜陳。閱讀全文...

