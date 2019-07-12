中國央行：6月社融規模增量2.26兆元 新增人民幣貸款1.66兆元

中國人行今 (12) 日公布上半年金融統計數據，其中人行初步統計，今年上半年社會融資規模增量累計為 13.23 兆元人民幣，較去年同期多 3.18 兆元。針對實體經濟所發放的人民幣貸款，則增加 10.02 兆元人民幣，較去年同期成長 1.26 兆元。

6 月份社會融資規模增量為 2.26 兆元人民幣，比上年同期多 7705 億元。

此外，6 月末社會融資規模存量為 213.26 兆元人民幣，年增 10.9%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為 144.71 兆元，年增 13.2%，占同期社會融資規模存量的 67.9%。

至今年 6 月底，廣義貨幣 (M2) 年增 8.5%，低於預期的 8.6%；狹義貨幣 (M1) 年增 4.4%。

6 月末，廣義貨幣 (M2) 餘額 192.14 兆元，年增 8.5% 與上月末持平，比上年同期高 0.5 個百分點；狹義貨幣 (M1) 餘額 56.77 兆元，年增 4.4% ，增速比上月末高 1 個百分點，比上年同期低 2.2 個百分點；流通中貨幣 (M0) 餘額 7.26 兆元，年增 4.3%。上半年淨回籠現金人民幣 628 億元。

上半年人民幣貸款增加 9.67 兆元，人民幣存款增加 10.05 兆元；6 月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為 1.7%；6 月末，國家外匯儲備餘額為 3.12 兆美元。