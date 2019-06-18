彭博經濟學家：中國經濟持續惡化—用關鍵指標說話

【彭博】-- 彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，中國的一系列軟、硬數據 5 月份紛紛走弱。在彭博經濟研究最密切關注的五個指標中，長期企業貸款、投資和工業利潤這三個指標已降至表明經濟增速會較 2018 年的 6.6% 大幅放緩的水平。未來幾個月經濟可能會進一步下滑。所有這些都要求政府加大政策支持。
形勢的惡化可能暫時不會逆轉。即使有人行 (PBoC) 支持，信貸擴張也未必會加速。民營部門預計會控制投資，從而抑制信貸需求。出口可能進一步下降。得益於政府近期支持大型基建目融資的措施，投資或許是唯一可能有所改善的指標。
經濟穩定的關鍵晴雨表
數據詳情：
- 總體信貸擴張規模保持良好，5 月份略有上升。社會融資規模存量增速從 4 月份的 10.4% 上升至 10.6%。
- 但貸款構成令人擔憂，最令人不安的是長期企業貸款進一步放緩。在三個月移動平均的基礎上，新增中長期企業貸款降至人民幣 3949 億元，低於 3 月份的人民幣 4817 億元。
- 今年前五個月固定資產投資年增率增速下滑至 5.6%，低於前四個月的 6.1%。基礎設施投資步伐意外放緩。民間投資延續了去年 8 月開始的減速趨勢。
- 儘管 5 月份出口強於預期，但前瞻性指標顯示貿易形勢令人擔憂。官方採購經理指數 (PMI) 中的新出口訂單指數 5 月份大幅下滑，儘管 3 個月移動平均值從 4 月份的 47.2 升至 47.6，但仍然深陷萎縮區域。
- 滯後效應更長的工業企業利潤數據顯示，甚至在 5 月份貿易戰升級前，企業部門已經持續表現疲軟。今年 1-4 月利潤年增率下降 3.4%，較 1-3 月 3.3% 的降幅擴大。