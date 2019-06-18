彭博經濟學家：中國經濟持續惡化—用關鍵指標說話

【彭博】-- 彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，中國的一系列軟、硬數據 5 月份紛紛走弱。在彭博經濟研究最密切關注的五個指標中，長期企業貸款、投資和工業利潤這三個指標已降至表明經濟增速會較 2018 年的 6.6% 大幅放緩的水平。未來幾個月經濟可能會進一步下滑。所有這些都要求政府加大政策支持。

形勢的惡化可能暫時不會逆轉。即使有人行 (PBoC) 支持，信貸擴張也未必會加速。民營部門預計會控制投資，從而抑制信貸需求。出口可能進一步下降。得益於政府近期支持大型基建目融資的措施，投資或許是唯一可能有所改善的指標。

經濟穩定的關鍵晴雨表

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