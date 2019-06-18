打房奏效 澆熄中國房市火苗

受到 5 月份中國多個城市再度緊縮房市政策，導致相關地區的房市出現降溫。而昨 (17) 日中國地產調查機構公布數據顯示，6 月份上旬，北京、蘇州、深圳等重要城市房市降溫的情況仍在持續中。

中國易居房地產研究院最新公布的一份報告顯示，6 月上旬，北京、蘇州、成都、南京、深圳等 10 大城市中古屋成交量合計為 32071 戶，年減 7.5%。

今年第一季與第二季初，中國房市出現回溫。3 月及 4 月時，上述 10 個城市中古屋成交量均高於去年同期，且出現兩位數的成長。但進入 5 月份，許多地方開始緊縮房市調控，導致 5 月上旬成交量開始走弱，整個月份成交量年減 2.6%。

同時，根據中國指數研究院統計，5 月份，中國房市整體呈現下滑，24 個受監測城市商品房成交面積月減 1.45%，年減 8.31%。

今年中國部份的熱門城市房市回春，並有過熱跡象。中國政府緊急針對過熱房市提出警告，如中國住房和城鄉建設部對蘇州等 4 個地區房價漲幅過高的城市提出預警；中國銀保監會要求商業銀行、信託、租賃等金融機構不得違法向房地產貸款。

而進入 6 月份，房市緊縮政策仍有加重的可能性。因近期中國銀保監主席郭樹清指出，近年來中國部份城市住宅槓桿率急速攀升，同時一般民眾負債率中有相當大的比率，甚至一半的投資都投入到房地產市場，為防止這個亂象持續下去，中國政府將會抑制房地產的投機行為。

由於中國政府持續給房市帶來壓力，易居房地產研究院表示整體而言，中國 10 大城市中古屋市場熱度會繼續下滑，預估整個 6 月，這 10 大城市中古屋成交量將延續 5 月的降溫趨勢。

此外，天風證券預期今年第二季中國房地產開發投資將開始逐季下滑，且下半年下滑的趨勢會加速，主要在於土地購置費的成長快速下降。如果後續房市相關政策再緊縮，今年中國房地產投資成長大約將下滑至 6% 以下，同時明年成長幅度也有機會持續走弱。