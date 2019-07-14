〈觀察〉鴻海在印度生產新iPhone 恐面臨三大挑戰

市場傳鴻海 (2317-TW) 將配合蘋果分散產地的政策，在印度生產新 iPhone，不過市場人士分析，鴻海初期，恐面臨生產的良率及成本恐增加壓縮獲利，且新機種售價及銷售情形，更牽動當地生產規模。

美中貿易戰雖沒有進一步擴大，但蘋果擔憂後續風險，依舊持續分散產地，市場傳，蘋果要求鴻海 8 月起在印度組裝今年最新款 iPhone，初期月產能 25 萬支，以內銷印度為主，外銷比重則隨時間提升。

市場人士認為，鴻海之前在當地多生產小米手機，現在要轉為組裝蘋果手機，且還是今年新機種，初期生產學習曲線，估較中國鄭州廠還長。

此外，鴻海在印度也將面臨生產成本提升的問題，除良率影響，iPhone 零組件供應鏈轉移、短期生產規模較小，恐難發揮經濟效益等，也拉高生產成本，壓縮獲利空間。

據路透報導，鴻海將先在印度組裝的去年推出的 iPhone XS 及 XR，預計下個月在印度上市，市場人士認為，蘋果除了要試水溫，也是達練兵目的，有助加速解決上述問題，不過鴻海對此未多做評論。

市場人士直言，最重要的還是銷售，根據 Counterpoint Research 資料顯示， iPhone 今年首季在印度僅賣出 22 萬支，年減 42%，估全年銷量 150-160 萬支，年減 10-17%，恐是近 5 年新低。

且就算鴻海今年拉高印度生產的外銷比重，但近年 iPhone 創新未跟上價格成長，加上貿易戰衝擊、華為、三星競爭等，均衝擊在全球市場買氣，今年 iPhone 新機的價格及銷售狀況，才是印度市場最重要的觀察點。