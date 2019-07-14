〈觀察〉兩個因素 美元保單買氣直直落

美元保單今 (2019) 年買氣直直落，其中，5 月美元投資型保單銷售金額更創下單月新低，主要是因為貿易戰害美元變貴，加上保單宣告利率連續調降，都影響美元保單的投保買氣。

今年 5 月份美元保單銷售金額僅新台幣 360 億元，為今年第 2 低，占新契約保費的 36.8%，其中，美元投資型保單僅有 65 億元，也創下單月新低；累計今年前 5 月美元保單銷量約 2117 億元，占整體新契約保費的 34.85%，與去年前 5 月累計 2581 億元、占 43.7% 比較，衰退約 18%。

仔細分析美元價位，去年 3 月底，新台幣兌美元匯率最便宜一度見到「28」字頭，但是今年 5 月，美國總統川普在推特一篇發文，重新點燃貿易戰戰火，造成國際美元轉強，亞幣兌美元也相對貶值，新台幣兌美元一度貶到 31 元左右。

也就是說，以繳交 1000 美元保費來算，去年 3 月底換算成新台幣約 28000 元，但今年卻要繳保費達新台幣 31000 元，等於保費貴了將近新台幣 3000 元，這成了保戶卻步的首要原因。

再者，壽險業去年爆鉅額匯損，金管會決定從源頭「宣告利率」開始控管，各大壽險業在 4 月開出第一槍，「4%」的高宣告利率保單就此絕跡，都成為拖累美元保單新契約保費較去年衰退原因。

目前金管會最新數據僅到 5 月，但由於壽險業 6、7 月都仍見到調降宣告利率，加上美國 Fed 降息預期升高，宣告利率難再調升，預期接下來的美元保單新契約保費收入數據也不會很漂亮。

但是由於美元是主流貨幣，儘管現在的宣告利率已下降，以 7 月這波來看，新台幣保單的宣告利率約 2-2.5%，而美元保單目前仍有 3.5% 水準，尤其保戶若有較為中長期的美元資產需求，例如為子女存留學基金等，美元保單仍是可考慮選項。

不過，由於利差已經縮小，就更怕賺了利差、卻賠了匯差，因此建議在台幣升值時兌換美元，累積足夠的美元部位之後再買保單，而且別忘了屆時美元保單理賠、領回滿期金都要選美元支付。